EN DIRECT - Ligue 1: toutes les infos autour de la 36e journée de Championnat

Et bienvenue dans notre live pour suivre toutes les informations autour de la 36e journée de Ligue 1. Le PSG peut être sacré champion de France en cas de victoire à Auxerre dimanche, et si Lens et Marseille ne gagnent pas de leur côté. Lyon et Monaco lancent cette levée ce vendredi soir. Retrouvez le programme complet par ici.

Et alors que la bataille fait rage entre les Lensois et les Marseillais, la qualification de l'AS Rome en finale de la Ligue Europa jeudi permet au troisième de Ligue 1 de conserver un petit espoir de se retrouver directement qualifié en phase de groupes de Ligue des champions. Mais les chances sont minces qu'un tel scénario se produise.

On surveillera également, dimanche à Nice (15 heures) le match des Toulousains, englués dans plusieurs polémiques durant la semaine, de Zakaria Aboukhlal à Rasmus Nicolaisen. Le club haut-garonnais a officialisé la réintégration d'Aboukhlal au sein du groupe professionnel entraîné par Philippe Montanier, l’attaquant marocain s’étant entretenu avec Laurence Arribagé, avec qui il a eu une altercation lors des célébrations de la victoire en Coupe de France.