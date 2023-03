Rennes: "A nous de mettre le troisième coup", Bourigeaud veut enfoncer l’OM dans la crise

Benjamin Bourigeaud se méfie d’un sursaut d’orgueil de l’OM lors de son déplacement à Rennes dimanche pour la 26e journée de Ligue 1. Mais le milieu du club breton compte bien tout faire pour enfoncer les Marseillais et relancer la course au podium.

Après le PSG et Annecy, l’OM va devoir négocier un nouveau match compliqué dimanche en championnat. En voyage à Rennes lors de la 26e journée de Ligue 1 (20h45), les protégés d’Igor Tudor vont chercher à relancer la machine et conforter leur deuxième place du classement. En face, les Bretons voudront enchaîner un troisième succès consécutif et revenir à trois point des Marseillais en vue de la qualification pour la prochaine Ligue des champions.

"Forcément ils vont essayer de réagir assez rapidement. Après nous sommes concentrés sur nous-mêmes. On a beaucoup travaillé cette semaine sur ce qu’il y avait à faire pour essayer de les mettre en difficulté, a estimé Benjamin Bourigeaud ce vendredi face à la presse. Ce sera à nous de mettre le troisième coup s’il faut mettre le troisième coup. C’est sûr qu’ils sortent d’une semaine assez compliquée mais nous ne serons pas là pour faire de cadeaux, surtout à domicile."

>> Toutes les infos sur la 26e journée de L1

"Une pression positive puisque l’on joue à domicile"

Revenu à la cinquième place de Ligue 1 grâce à ses récentes victoires contre Clermont (2-0) et Nantes (1-0), le Stade Rennais va devoir trouver une solution pour se défaire du pressing marseillais. Lors des deux précédentes confrontations de la saison en championnat et en Coupe de France, l’OM n’a pas perdu. Gagner la belle, voilà bien l’objectif des partenaires de Benjamin Bourigeaud ce dimanche.

"Ils ont un pressing assez intense, ils ont des joueurs qui font beaucoup d’efforts donc il va falloir sortir assez rapidement de leur premier pressing. Et puis après il faudra essayer de jouer notre jeu et d’aller de l’avant. Tout simplement, a encore lancé le milieu rennais. On a beaucoup travaillé cette semaine de façon tactique. On a beaucoup analysé les choses aussi. Et puis voilà, on essaiera de tout mettre en œuvre ce week-end pour espérer une victoire."

>> Le meilleur de la Ligue des champions, c'est sur RMC Sport

Et le cadre de Bruno Genesio à Rennes d’insister sur l’importance du soutien populaire au Roazhon Park: "Je pense que c’est une pression positive puisque l’on joue à domicile et que l’on aura tous nos supporters avec nous. On a bien travaillé cette semaine et on a fait de très bonnes choses à l’entraînement, a finalement estimé Benjamin Bourigeaud. Maintenant il va falloir reproduire ce genre de choses le week-end pendant les matchs. C’est ce qui fait notre quotidien. Donc oui, forcément c’est un match capital pour la suite de la saison et j’ai plus envie de le prendre sur le fait d’avoir un gros coup à signer pour pouvoir se rapprocher des premières places."