EN DIRECT - Coupe de France: suivez le tirage au sort des demi-finales en live

Quelles affiches en demi-finales de la Coupe de France? Le suspense sera levé ce jeudi soir. Les quarts de finale de la compétition ont désormais tous rendu leur verdict et un constat s'impose: la compétition est très ouverte.

Elle l'était déjà au moment de l'élimination du PSG par l'OM en huitième de finale, elle l'est encore plus avec l'exploit d'Annecy, club de Ligue 2, qui a sorti Marseille aux tirs au but et au Vélodrome mercredi soir.

Reste donc trois prétendants de Ligue 1: Lyon, Toulouse et Nantes, qui peut encore espérer conserver son titre, celui qui lui avait ouvert les portes de la Ligue Europa. Le pensionnaire de deuxième division, Annecy, espère encore créer l'exploit pour atteindre le Stade de France.

Le tirage au sort est prévu aux environs de 20h50. Il sera diffusé sur France 3, dans l'émission Tout le Sport. A suivre évidemment dans notre livetexte sur RMC Sport.