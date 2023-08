Monaco: le directeur du football compte toujours sur Ben Yedder après sa mise en examen pour viol

Mis en examen pour viol et agression sexuelle, Wissam Ben Yedder garde la confiance de l'AS Monaco et de son directeur du football, Thiago Scuro. Le dirigeant monégasque a rappelé que le Français continuerait de jouer tant qu'il est performant et que l'affaire n'est pas réglée.

Thiago Scuro, directeur du football de l’AS Monaco, a réagi ce vendredi à la situation de Wissam Ben Yedder. Mis en examen pour des accusations de viol, tentative de viol et agression sexuelle, l’attaquant reste présumé innocent et continue de jouer en Ligue 1 avec le club du Rocher.

"On suit cela de très près avec lui depuis le début, bien sûr. C’est un problème personnel, a estimé le nouvel homme fort de l’ASM à deux jours de la réception de Strasbourg lors de la deuxième journée de Ligue 1. On doit respecter la façon dont il gère la situation. On espère qu’il va réussir à garder son niveau de performance comme lors du dernier week-end. On espère que cette situation va se résoudre le plus tôt possible."

Ben Yedder encore capitaine contre Strasbourg?

Capitaine contre Clermont lors de la première journée de championnat, deux jours après son déferrement devant un juge et son placement sous contrôle judiciaire, Wissam Ben Yedder a brillé sur la pelouse auvergnate.

Double buteur, l’international tricolore a guidé l’équipe d’Adi Hutter vers un succès convaincant (4-2)... Avant de s'offrir une célébration un brin énigmatique.

Sauf mauvaise surprise, le buteur de 33 ans devrait encore débuter ce dimanche pour la réception de Strasbourg au stade Louis-II (19h) et conserve la confiance de son coach autrichien malgré ses déboires judiciaires.