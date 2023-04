EN DIRECT - Ligue 1: toutes les infos sur la 31e journée de la saison 2022-2023 en live

Outre le très attendu PSG-Lens entre les deux meilleures équipes de Ligue 1, le tout sur fond d'affaire Galtier, la 31e journée de la saison pourrait encore donner lieu à un beau spectacle.

Relancés après leurs succès face à Paris et Rennes, les Lyonnais vont tenter d'enchaîner et garder un espoir de qualification européenne face à Toulouse en ouverture du week-end footballistique. A noter aussi un joli match entre Rennes et Reims qui pourrait porter un rude coup aux ambitions des Bretons en cas de contre-performance. Après avoir accroché l'OM, Lorient tentera de tenir tête à l'AS Monaco alors que les Marseillais, eux, voudront enfoncer Troyes et se rapprocher du duo de tête.