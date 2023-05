PSG: le président du Collectif Ultras Paris "ne cautionne pas" le rassemblement devant le domicile de Neymar

Dans un entretien au Parisien ce jeudi, le président du Collectif Ultras Paris (CUP), Romain Mabille, explique que son groupe n'est en aucun cas à l'origine du rassemblement et des chants qui ont eu lieu devant le domicile de Neymar mercredi soir. Pour lui, cette action "décrédibilise" les protestations formulées quelques heures plus tôt devant le siège du PSG.

"Je ne cautionne pas ce qui s'est passé". La réponse est claire. Ce jeudi, Romain Mabille, le président du Collectif Ultras Paris (CUP), a publiquement rejeté toute initiative de son groupe dans la mobilisation de plusieurs supporters du PSG devant le domicile de Neymar mercredi soir.

Une centaine d'entre eux s'était rendu devant la maison du Brésilien pour réclamer son départ du club de la capitale, ce à quoi les champions de France avaient répondu par le biais d'un communiqué officiel en condamnant "avec la plus grande fermeté les agissements intolérables et insultants d'un petit groupe d'individus". Le PSG a, par ailleurs, renforcé la sécurité au Camp des Loges et devant le domicile de certains joueurs.

"Ce n'est pas une action du CUP [...] je regrette ce qui s'est passé"

Dans le Parisien, le président du CUP s'est non seulement désolidarisé de cette action, mai également estimé qu'elle "décrédibilise celle mise en place juste avant au siège du club." "Ce n’est pas une action du CUP. Le groupe ne revendique pas ceci, et n’est pas à l’origine de tout ça [...] On demande à tout le monde ne pas tomber dans la violence, on veut faire passer des vrais messages et cela gâche tout une demi-heure après. À titre personnel je regrette ce qu’il s’est passé. Je suis désolé que les gens ne retiennent que ceci."

Selon lui, les insultes proférées contre Neymar - qui a d'ailleurs réagi sur les réseaux sociaux - sont l'expression "d'un ras-le-bol général". "On ne veut pas faire de mal à Neymar, on veut juste qu’il fasse le reste de sa carrière loin de Paris. On veut passer à une autre ère. Il fait partie d’une époque où les joueurs font ce qu’ils veulent. On veut passer à autre chose et écrire une nouvelle page avec des joueurs qui ont envie."