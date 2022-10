En pleine forme avec Monaco à quelques semaines du Mondial, Disasi peut-il voir la vie en Bleu?

Alors que l'état de santé de Raphaël Varane inquiète à trois semaines de la Coupe du monde, Axel Disasi continue de marquer des points avec l'AS Monaco. Suffisant pour envoyer un message à Didier Deschamps?

Axel Disasi n'a jamais caché son envie de porter le maillot de l'équipe de France. Le défenseur de l'AS Monaco a lui-même fait cet aveu sur RMC en septembre dernier, dans l'émission Rothen s'enflamme. "C’est dans un coin de ma tête, confiait-il. Quand on performe, tout de suite on est appelés à toucher des objectifs assez haut, et l’équipe de France il n’y a pas plus haut. Le genre de performance que je peux faire en ce moment fait en sorte que je peux prétendre à une place. Il faut continuer dans cet état d’esprit et confirmer parce que c’est le plus dur."

Déjà trois buts cette saison

Face à Ferencvaros en Ligue Europa (1-1) jeudi, Axel Disasi a été l'un des seuls Monégasques au niveau. Véritable patron en défense, le joueur de 24 ans s'est mué en passeur décisif pour Wissam Ben Yedder sur le but de l'ASM, en se retrouvant ailier droit sur l'action. Il n'y en pas qu'en Coupe d'Europe que l'ancien rémois fait ses statistiques puisqu'il a déjà marqué trois fois en 19 rencontres toutes compétitions confondues cette saison (quatre passes décisives). Le bon début de saison de Disasi pourrait être une éclaircie dans le ciel de l'équipe de France, qui se retrouve confrontée à une cascade d'incertitudes à l'approche du départ pour le Qatar.

Outre N'Golo Kanté, déjà forfait, Paul Pogba, Lucas Hernandez et Raphaël Varane sont toujours dans l'attente. Le défenseur de Manchester United ne va d'ailleurs plus jouer avec son club jusqu'au Mondial, a assuré Erik ten Hag dans la semaine. "Il sera absent jusqu'à la Coupe du monde, a prévenu le technicien mancunien sur l'indisponibilité de son joueur. Est-ce qu'il pourra jouer la Coupe du monde? Je pense. Mais il faut qu'on voit comment il guérit."

Champion du monde 2018, Raphaël Varane vit sa deuxième saison avec Manchester United. Sa blessure marque forcément un coup d'arrêt à quelques semaines du Mondial, qui débutera le 20 novembre avec un premier match pour les Bleus le 22, face à l'Australie. "Depuis que je suis là, je n'ai jamais pris un joueur pour un tournoi final s'il n'était pas totalement rétabli, prévenait récemment Didier Deschamps, lorsqu'il était interrogé sur la blessure de Paul Pogba et sa présence potentielle pour la compétition. Les joueurs qui seront là seront tous prêts à jouer. Il y aura des compétiteurs", indiquait le sélectionneur des Bleus, laissant la porte "toujours ouverte" quant à un éventuel retour de l'ancien défenseur du Real Madrid.