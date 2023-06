Equipe de France Espoirs: "Il aime trop marquer contre nous", Lukeba n'a pas oublié le festival de Wahi contre l'OL

Au micro de RMC Sport, dans le cadre du rassemblement de l'équipe de France Espoirs, Castello Lukeba et Elye Wahi ont évoqué les cinq buts de ce dernier avec Montpellier contre l'OL cette saison en championnat, dont quatre lors du seul match retour.

Entre son retourné acrobatique fin octobre et son quadruplé début mai, Elye Wahi a fait des dégâts contre l'Olympique Lyonnais cette saison, même si le Montpellier HSC s'est incliné lors des deux confrontations en Ligue 1 (1-2, 5-4). À l'occasion du rassemblement de l'équipe de France Espoirs, le défenseur lyonnais Castello Lukeba est revenu sur la performance de son coéquipier de sélection, qui est aussi son ami. "Il aime trop marquer contre nous, faut qu'il arrête ça, je vais lui dire!", a-t-il plaisanté au micro de RMC Sport.

"En plus, pour la petite anecdote, il m'en avait parlé la veille [du quadruplé]. Ce match-là, j'étais suspendu. Il a de la chance, sinon ça ne se serait pas passé comme ça!", a ajouté Castello Lukeba, qui avait été remplacé par Sinaly Diomandé lors de cette rencontre. "J'étais un peu frustré quand il a mis son quadruplé, a-t-il aussi admis. Heureusement, Lacazette et Lovren sont passés par là. On a gagné, je l'ai félicité".

Wahi: "C'est vrai que j'ai fait le taf"

Elye Wahi, qui avait fait des essais à l'OL et avait dormi chez le défenseur lyonnais, comme ce dernier l'a raconté, s'est aussi exprimé devant les caméras de RMC Sport à propos de ces cinq buts. Pour le retourné, l'attaquant montpelliérain juge que "c'est l'instinct" qui lui a permis de marquer sur un tel geste. "C'est vrai que c'est un très beau but, ce n'est pas tout le temps qu'on a l'opportunité de mettre des buts comme ça".

"Sur le 5-4, on l'a en travers de la gorge parce que c'est un match qu'on ne doit pas perdre. Mais c'est vrai que j'ai fait le taf sur les deux confrontations", a conclu Elye Wahi.