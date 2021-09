Eto'o donne sa préférence entre Haaland et Mbappé

Ancien attaquant du FC Barcelone, Samuel Eto'o a confié qu'il avait ressenti un peu de peine mais surtout beaucoup de joie en apprenant l'arrivée de Lionel Messi à Paris. Il a aussi donné son avis sur Kylian Mbappé et Erling Haaland.

Coéquipier de Lionel Messi à ses débuts sous le maillot du Barça, Samuel Eto'o a pourtant accueilli avec "joie" l'arrivée de l'Argentin au PSG cet été. "J'étais au téléphone avec un de mes meilleurs amis (quand il a appris la nouvelle, ndlr). Pour dire la vérité, cela m'a fait un peu de peine comme 'culé' (supporter du Barça) mais j'ai ressenti de la joie comme fan du PSG, car c'est l'une de mes équipes de coeur", a confié le Camerounais à El Larguero, l'émission de la Cadena SER.

Candidat à la présidence de la Fédération camerounaise de football, Eto'o a aussi donné son avis sur le fonctionnement du trio Messi-Mbappé-Neymar dans l'équipe dirigée par Mauricio Pochettino. "Ça va bien se passer. Je me souviens de notre époque à Barcelone, quand il y avait beaucoup de 'coqs'. Ronaldinho, Samuel Eto'o... Mais pendant de nombreuses années, nous avons donné beaucoup de joie et de résultats. Je crois que les bons joueurs peuvent toujours jouer ensemble et donner les résultats attendus."

Mbappé plutôt qu'Haaland pour Eto'o

Triple vainqueur de la Ligue des champions, Eto'o s'est montré très élogieux vis-à-vis de Mbappé. "Je dis toujours qu'il est prochain très grand joueur ? Aujourd'hui, nous avons deux phénomènes qui sont Cristiano Ronaldo et Messi, au-dessus de tout le monde, et le prochain grand joueur, c'est Mbappé. Il a tellement de qualités, il peut jouer dans n'importe quelle équipe", assure le Camerounais.

Haaland est un très bon attaquant, mais pour moi, Mbappé est un joueur unique

Alors que le Real Madrid rêve de recruter le Français l'été prochain et que le nom d'Erling Haaland revient également dans les rumeurs de transferts vers Madrid, Eto'o donne sa préférence au natif de Bondy. "Haaland est un très bon attaquant. Je ne vais pas dire le contraire, mais pour moi, Mbappé est un joueur unique, qui sera au niveau de Messi et Ronaldo".

Retraité depuis septembre 2019 et une dernière aventure au Qatar, Eto'o vise désormais la tête de la Fédération camerounaise après avoir annoncé sa candidature mardi et promis des réformes pour le football de son pays.