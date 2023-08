Final 8, conflits avec les supporters, blessures… Les moments marquants de Neymar au PSG

Après six saisons passées au PSG, Neymar rejoint l’Arabie saoudite, plus précisément Al-Hilal. Arrivé en 2017 pour 222 millions d'euros, l’attaquant brésilien n’a pas réussi à apporter sa première Ligue des champions au club de la capitale. Touché par de nombreuses blessures, il a connu des hauts et des bas avec les Parisiens.

Certains retiendront son génie sur le terrain, d’autres ses nombreuses blessures l’ayant éloigné des terrains pendant plusieurs mois à des moments cruciaux. Les six années de Neymar au PSG n’ont pas été de tout repos. Arraché au Barça pour 222M€ en 2017, le Brésilien devait être la star censée mener le PSG vers la première Ligue des champions dans son histoire.

Si ça n’a finalement pas été le cas, le Brésilien a tout de même réussi à su montrer à plusieurs reprises qu’en pleine possession de ses moyens, il est l’un des meilleurs joueurs du monde.

Sa présentation devant les supporters

C’est l’un des seuls points qui ne concerne pas le terrain, mais il est tellement inoubliable pour les fans du PSG qu’il est difficile de ne pas le mentionner. Après des semaines d’attente et de rebondissements, Neymar est présenté au Parc des Princes. Le 5 août, le PSG reçoit Amiens, mais ce n’est pas le match en lui-même qui crée l’impatience des supporters, mais plutôt l’apparition de Neymar.

Non qualifié pour participer au match, le Brésilien est tout de même présent pour faire les présentations dans un Parc des Princes bien rempli que ce soit à l’extérieur comme à l’entrée. Au moment de prononcer ses premiers mots au cœur de la pelouse aux côtés du président Nasser Al-Khelaïfi, le Brésilien a à peine le temps de parler que le public scande "Neymar, Neymar". Le PSG est entré dans une nouvelle dimension.

Son premier match au Parc des Princes

Neymar devra attendre la 3e journée de Ligue 1 pour enfin fouler la pelouse du Parc des Princes. Et autant dire que la Ligue 1 et Toulouse ont vite pris conscience qu’arrêter le Brésilien allait être quasiment une mission impossible. Voyant son équipe menée d’un but, le Parisien prend le jeu en main et parvient à égaliser. En prime, un clin d’œil à Blaise Matuidi avec une célébration à la "Matuidi Charo".

Soucieux de bien soigner ses stats, Neymar est ensuite auteur d’une passe décisive pour Rabiot. Il l’est encore avec un corner parfait à destination de Kurzawa qui marque à l’aide d’un superbe geste acrobatique. Pour parachever son œuvre, l’ancien Catalan s’amuse à éliminer trois défenseurs pour inscrire son premier doublé avec Paris. L’aventure s’annonce exceptionnelle, mais un évènement va gâcher sa saison.

Une grosse blessure face à l’OM

En février 2018, le PSG compte sur un grand Neymar pour aborder le match retour de Ligue des champions face au Real Madrid, mais avant cela, le Brésilien doit affronter un Olympique de Marseille contre qui il avait pris un carton rouge lors de la première partie de saison. Auteur d’une passe décisive pour Cavani, l’international réalise un match sérieux jusqu’à la 76e minute.

Après un duel avec Bouna Sarr, Neymar reste à terre et se tord de douleur. Contraint de sortir sur civière, l’attaquant est victime d’une fissure au cinquième métatarse et voit sa première saison se terminer de façon brutale.

Une masterclass contre Liverpool

Pour sa deuxième année au PSG, Neymar voit arriver Thomas Tuchel sur le banc de touche. Malgré un jeu intéressant, les Parisiens sont dans une position délicate durant les phases de poules de la Ligue des champions. En cas de défaite face à Liverpool au Parc des Princes, le PSG pourrait être au bord de l’élimination.

Un scénario inenvisageable pour des Parisiens qui ont construit leur équipe pour gagner cette compétition. Pour sortir de ce mauvais pas, le club compte sur un Neymar étincelant, et ce dernier va bien leur rendre cette confiance. Meneur de jeu, le Parisien réalise sa première performance la plus aboutie en Europe avec Paris. Entre ses dribbles, son implication et ses passes, Neymar est un poison pour les Reds. Il finit par être récompensé de ses efforts en mettant le deuxième but de la victoire, et permet à son équipe de quasiment assurer sa place pour les phases finales de la C1.

Un nouveau coup d’arrêt brutal

Flamboyant sur le terrain, le Neymar version Tuchel semble avoir les armes pour mener son équipe vers les sommets. Hélas, une nouvelle blessure va venir gâcher sa saison. Aligné en janvier 2019 contre Strasbourg, le futur joueur d’Al-Hilal se blesse au pied droit et est ainsi forfait pour les 8es de la Ligue des champions.

Il assistera impuissant au Parc des Princes à la "remontada" de Manchester United lors du match retour. Furieux, ses commentaires virulents sur les réseaux sociaux l'ameneront à être suspendu au début de la saison suivante. S’il arrive à rejouer en championnat durant cette saison, l’aventure de "Ney" commence à laisser un goût amer aux fans.

Le premier accrochage avec les fans

Bien avant ce mercato, Neymar a déjà cherché à quitter le club de la capitale. Lors du mercato estival en 2019, le joueur formé à Santos souhaite retourner au FC Barcelone. Vexés, les fans prennent le joueur en grippe et lui réservent un accueil hostile au Parc des Princes avec des banderoles et des chants virulents.

Pour ne rien arranger, le Parisien déclare que son meilleur souvenir en tant que footballeur est la remontada infligée par le Barça au PSG en 2017. Des déclarations qui lui vaudront de nombreuses insultes de la part de quelques fans. Finalement, Neymar reste à Paris et arrive peu à peu à remettre une partie du public dans sa poche grâce à des bonnes performances.

Un Final 8 d’exception

La troisième saison semble enfin être la bonne pour Neymar. Epargné par les blessures, le joueur est enfin décisif durant les phases finales de la Ligue des champions. Buteur à l’aller comme au retour, il permet au PSG d’enfin franchir la barrière des 8es de finale face au Borussia Dortmund.

Quelques mois plus tard, il est décidé à cause du Covid-19 d’organiser un Final 8, avec des matchs uniques. Face à l’Atalanta, Neymar est tout simplement exceptionnel. S’il a souvent pêché dans le dernier geste, ce dernier a surclassé les Italiens avec ses exploits techniques. À tel point que selon Opta, personne depuis Lionel Messi en 2008 n’avait réussi à dribbler avec autant de réussite.

Nommé homme du match, Neymar effectue ensuite une performance aboutie contre Leipzig et atteint enfin la finale de la Ligue des champions. S’il ne connaitra pas autant de réussite contre le Bayern Munich, le Parisien peut se vanter d’avoir été un des éléments les plus importants dans ce Final 8, et a notamment permis au PSG de vivre sa première finale de Ligue des champions.

L’altercation avec Alvaro

Voilà un épisode qui a agité l’actualité de la Ligue 1 pendant un moment. En septembre 2020, le PSG reçoit Marseille au Parc des Princes et est défait 1-0. Paradoxalement, ce n’est pas ce revers contre l’ennemi juré qui fait parler, mais plutôt la grosse altercation à la fin du match entre Neymar et Alvaro Gonzalez. Le Brésilien accuse le défenseur espagnol d’avoir prononcé des mots racistes à son égard.

Si les images n’ont jamais permis de vérifier si ces accusations étaient avérées, les deux hommes n’ont pas hésité à s’échanger quelques amabilités sur les réseaux sociaux. En 2022, Alvaro confiait à AS toujours en vouloir à Neymar après ces accusations.

Neymar sauve le PSG de l’Europa League

Cette même saison, le PSG connait un début de campagne européenne très compliqué. Placé dans un groupe pas vraiment évident, le club de la capitale est inquiétant dans le jeu et n’a jamais paru aussi proche de la 3e place. Pour assurer le coup, pas d’autres choix que de vaincre Manchester United à Old Trafford.

Même s’il semble moins dangereux durant cette année, Neymar est aligné et va porter le club sur ses épaules. Dès la 6e minute, il ouvre le score pour les Parisiens et est l’élément le plus en vue. Mais plus le temps passe, plus les Mancuniens reviennent dans le match, et arrivent même à égaliser. Sous pression, Paris marque contre le cours du jeu via Marquinhos. Dans le temps additionnel, Neymar mettra un doublé conduisant pratiquement Paris aux 8es. Après cette victoire, le Brésilien déclare "Je ne suis pas venu à Paris pour jouer la Ligue Europa."

Un match dantesque face au Bayern Munich

Avec la rencontre face à l’Atalanta, ce match contre le Bayern Munich est probablement la plus grande masterclass de Neymar sous les couleurs parisiennes. Au Parc des Princes, le PSG a sa qualification pour les demi-finales de la C1 entre ses mains. Vainqueurs à l’aller, les Parisiens doivent finir le travail à la maison.

Manque de chance pour les Allemands, c’est un Neymar des très grands soirs qui les attend. Comme lors du Final 8, le Brésilien multiplie les différences balle au pied. Il est même proche d’être récompensé, mais à deux reprises il touche la barre et le poteau de Neuer. Malgré la défaite 0-1, le PSG est qualifié pour la suite, et Neymar est nommé homme du match.

Des supporters poussent Neymar vers la sortie

À partir de sa cinquième saison au club, la relation entre Neymar et les supporters se dégrade, mais le point de non-retour a sûrement été atteint il y a à peine quelques mois. Après une nouvelle année décevante en Europe, et même en Ligue 1 où le titre a été difficilement acquis, le Brésilien est dans le viseur de certains fans.

En mai dernier, un petit groupe marque le coup en se manifestant devant le domicile du joueur, en lui demandant en chœur de partir. Un évènement loin d’avoir été apprécié par les joueurs, et ayant peut-être encouragé le joueur à quitter un club où malgré des nombreux coups de génie, il n’a pas réussi à être totalement fiable à cause d’une fragilité physique.