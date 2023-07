"Il n’y a plus de titulaire au PSG", se réjouit Daniel Riolo

Pour Daniel Riolo, l’arrivée de Luis Enrique comme entraîneur du PSG marque la fin des privilèges au sein de l’équipe parisienne. Une très bonne nouvelle pour le consultant RMC Sport.

"J’ai envie d’être un peu optimiste parce que le vent du changement est vraiment en train de souffler." Daniel Riolo a un bon pressentiment avant le début de la saison 2023-2024 du PSG. Dans l’After Foot ce vendredi sur RMC, le consultant RMC Sport a dit tout le bien qu’il pense du management de Luis Enrique, le nouvel homme fort du club parisien. Finis les passe-droits ou les privilèges, avec l’ex-coach du Barça, les meilleurs joueront.

"Il n’y a plus de titulaire dans cette équipe, il faut se le mettre en tête, insiste Daniel Riolo. Donc Donnarumma n’est plus titulaire. D’autant qu’il n’y a pas de numéro 2 puisqu’il n’y a pas de gardien. Luis Enrique ne peut pas raffoler de Donnarumma puisqu’il ne correspond pas à ses critères. Ils vont prendre un autre gardien et il y a aura de la concurrence."

"Tous les joueurs vont devoir gagner leur place"

Et Daniel Riolo de poursuivre: "Ce qui vaut pour Donnarumma vaut pour tous les autres joueurs. Ça vaut pour le brassard de Marquinhos, pour des joueurs qui ont été intouchables jusque-là comme Verratti qui ne débutera pas la saison comme titulaire. Et si je le vois sur le terrain, c'est que je sais qu'il est redevenu compétitif. Tous les joueurs vont devoir gagner leur place. C’est une très bonne chose, beaucoup trop de gens étaient dans leur confort." Le PSG disputera son premier match de préparation vendredi prochain face au Havre (17h).