PSG: Luis Enrique juge "non-négociable" que les recrues parlent français

À PSG TV, Luis Enrique a livré ses impressions sur son nouveau club, une grosse semaine après son intronisation. Impressionné par les installations parisiennes, le nouvel homme fort de la capitale a clamé avoir "hâte de commencer", et insisté sur les notions de plaisir, de fierté et de travail.

Luis Enrique est déjà dans le bain parisien. Une grosse semaine après sa conférence de presse d'introduction en tant que nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, l'Espagnol de 53 ans a donné son premier interview individuel à PSG TV, le média du club. L'ancien sélectionneur de la Roja, qui a dirigé depuis lundi ses premières séances d'entraînement à Poissy, en a profité pour redéfinir son style, résolument "offensif". Il a promis aux supporters parisiens de leur apporter "du travail", "une belle attaque" et "un groupe uni", tout comme sa volonté de démocratiquer la langue de Molière à tout le vestiaire. Morceaux choisis.

"Dans les vestiaires de tous les clubs du monde avec ce potentiel, il y a cinq ou six nationalités minimum, il faut parler trois ou quatre langues... C'est le football moderne. Apprendre le français est l'une de mes motivations ici, mais je peux parler italien avec certains joueurs, anglais avec d'autres, ou espagnol. (...) Il est très important que toutes les personnes étrangères qui viennent en France et à Paris apprennent la langue française. Je ne parle pas encore français mais je vais l'étudier pour pouvoir dès que possible communiquer en français. (...) Il est clair et non-négociable que tous ceux qui viennent au club apprennent la langue du pays qui les accueille."

· Les raisons de sa venue à Paris

"En raison de l'idée claire qu'ils ont de bâtir une équipe, de construire un nouveau projet, avec toutes les ressources dont dispose le PSG. Non seulement économiques, mais aussi en terme d'infrastructures. Je pense que ce projet réunit tout ce qu'il faut pour un entraîneur de mon niveau."

· Les explications sur son style

"Tous ceux qui ont vu mes équipes connaissent un peu mes idées: je suis clairement un entraîneur offensif. Avec mon staff, nous voulons une équipe qui joue dès la première minute, une équipe qui ne calcule pas et qui attaque. Nous voulons que nos supporters prennent du plaisir, tout comme les joueurs en représentant le Paris Saint-Germain."

· Sa découverte du Campus PSG

"(Il sourit) Quelle chance, non? J'arrive sans avoir rien fait et je suis le premier à en profiter. J'ai été le premier à dormir une nuit dans ce centre. (...) C'est une merveille. Peu de centres d'entraînement dans le monde possèdent de telles installations, elles sont à la hauteur de ce qu'est le club."