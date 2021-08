Incidents de Nice-OM: les Marseillais ont fait constater leurs blessures par un médecin indépendant

Jacques Cardoze, le directeur de la communication de Marseille, a évoqué ce lundi sur RMC le traumatisme vécu par les joueurs phocéens dimanche lors des incidents qui ont émaillé le match Nice-OM. En fustigeant le comportement des supporters niçois, qui ont lancé des projectiles sur Dimitri Payet et envahi le terrain.

La parole est désormais au clan marseillais. Après les explications de Jean-Pierre Rivère, Jacques Cardoze a été interrogé à son tour sur les incidents de Nice-OM dans l'émission "Rothen s'enflamme", ce lundi sur RMC. Le directeur de la communication de l'OM est notamment revenu sur l'état de santé des trois joueurs marseillais blessés en marge des échauffourées (Dimitri Payet, Luan Peres, Mattéo Guendouzi). "J'étais avec eux, ils sont blessés. Il y a des entailles. On a fait constaté cela par un médecin indépendant aujourd'hui à Marseille. Il y aura des certificats médicaux. Ce sont des éléments qui permettront d'instruire l'enquête de la Ligue et de la commission de discipline."

>> Suivez les incidents de Nice-OM en direct

La sécurité des joueurs marseillais n'était pas "garantie"

Jacques Cardoze a ensuite expliqué pourquoi les joueurs de l'OM ne sont pas revenus sur la pelouse de l'Allianz Riviera afin de jouer le dernier quart d'heure du match. "Steve (Mandanda) récupère plusieurs bouteilles. Il y a un signalement qui est fait en fin de première mi-temps à l'endroit du délégué de la Ligue. Nos joueurs n'étaient pas en condition physique et psychologique de reprendre le match. On parle de supporters qui agressent des joueurs, mais où est-on? La sécurité de nos joueurs n'était pas garantie. Cela offre une mauvaise image du football. Ce n'est pas du tout ce qu'on a envie de voir. On était sincèrement inquiets."

Alors que le clan olympien a revu les images des incidents, il a notamment mis en cause la suffisance au niveau de la sécurité dans l'enceinte azuréenne. "Il n'y a pas de filet de sécurité devant cette tribune, est-ce qu'il y a un nombre suffisant de stadiers? De Policiers? A la 25e minute, lorsque Mandanda fait son double arrêt, vous voyez que des spectateurs basculent des affiches publicitaires et sont prêts à arriver sur le terrain. Nice est le club qui reçoit et qui est censé assurer la sécurité de nos joueurs. Cela n'a pas été le cas hier soir."

Le directeur de la communication du club phocéen n'a pas compris la justification de la LFP pour reprendre le match. "Il y a eu une polémique pour savoir si on aurait dû reprendre ou non ce match. On nous dit que c'est parce qu'il y a une possible menace à l'ordre public et des possibles troubles qu'il fallait reprendre le match. Le match n'a pas repris et à la suite de ces incidents, il ne s'est rien passé. L'argument du trouble à l'ordre public ne tient pas."