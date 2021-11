PSG: les incidents dans les stades sont "une mauvaise publicité" pour la Ligue 1, selon Di Maria

Invité exceptionnel de "Rothen S’enflamme" vendredi sur RMC, l’attaquant du Paris Saint-Germain Angel Di Maria a donné son avis sur les nombreux incidents survenus dans les stades de Ligue 1 depuis le début de la saison.

Le football français en plein chaos. Depuis la reprise du championnat cet été, six incidents graves impliquant des supporters et parfois des joueurs ont été recensés sur les pelouses de Ligue 1. Le dernier en date remonte à dimanche avec le choc entre l’OL et l’OM, interrompu avant la 5e minute de jeu après que le meneur marseillais Dimitri Payet eut reçu une bouteille d’eau jetée par un spectateur du Groupama Stadium.

"C’est moche comme image"

Témoin de ces débordements, l’attaquant du PSG Angel Di Maria estime qu’ils nuisent à l’image du championnat de France. "En Argentine on a les mêmes problèmes, a déclaré l’ex-joueur du Real Madrid lors d’un entretien exceptionnel pour Rothen S’enflamme, vendredi sur RMC. Mais ce qui s’est passé récemment en France avec les matchs arrêtés, les jets de projectiles, c’est moche comme image laissée. Ça fait que le championnat est moins vu. C’est une mauvaise publicité." Di Maria en profite pour adresser un message aux fans : "Je veux dire aux gens que ce n’est que du foot… Qu’il y a des enfants de 5-6-7 ans qui viennent au stade soutenir leurs joueurs. Ces choses-là ruinent les matchs et ce n’est pas beau. Le foot c’est juste pour se divertir."

"La Ligue 1 a beaucoup progressé"

S’il déplore ces nombreux incidents, l’international argentin qui dispute sa 7e saison au Paris Saint-Germain porte un regard positif sur le championnat français : "Depuis que je suis arrivé au PSG, la Ligue 1 a beaucoup progressé, c’est clair. C’est un championnat plus compétitif. C’est évident que le PSG a des joueurs extraordinaires et parfois en 90 minutes on ne fait qu’une petite différence… 1-0, 2-0 ou 2-1… Je crois que malgré la différence entre le PSG et les autres c’est très serré derrière, très disputé. Lyon gagne contre un gros, perd contre un autre, pareil pour Marseille. Le championnat est très compétitif. Même nos matchs, quand on va à l’extérieur, ils (les adversaires) sortent toujours un gros match, ça nous rend les choses difficiles. Beaucoup d’équipes ont des joueurs très rapides devant, jouent en contre-attaque et ça nous rend la tâche compliquée." Le PSG est néanmoins un solide leader. Avant un déplacement à Saint-Etienne dimanche (13h), Angel Di Maria et ses partenaires comptent 11 points d’avance sur Nice qui accueillera Metz samedi soir.