Incidents Nice-OM: le Gym veut "rétablir la vérité"

C'est un mercredi qui s'annonce chargé pour la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP), puisque l'instance doit statuer sur les graves incidents de Nice-OM, match de Ligue 1 arrêté le 22 août dernier, et notamment sur le sort ou le résultat de la rencontre.

A quelques heures de la réunion, où seront présents physiquement Jean-Pierre Rivère, le président de l'OGC Nice et son directeur du football Julien Fournier, le club azuréen entend rester dans le prolongement de sa ligne de défense avancée lors de la première audition, le 25 août dernier: "Nous voulons rétablir la vérité. Le fait que des supporteurs niçois ont envahi le terrain, frappé des joueurs marseillais qui ont donc refusé de reprendre, ce n'est pas du tout ce qu'il s'est passé", assure-t-on en interne, armé d'images à faire valoir lors de la commission de cette fin d'après-midi et conscient du retentissement national voire international du dossier.

Des aménagements en cours à l'Allianz Riviera

Sur le plan sportif, Christophe Galtier et ses joueurs l'ont martelé ces derniers jours, "ils l'ont emporté", et ce même si la rencontre s'est terminée à la 75e minute. Le board niçois se dit lui "serein" sur ce point, se basant sur le fait que "la Ligue, contactée, demandait une reprise du match". Rien d'autre qu'une victoire n'est donc attendu sur la Côte d'Azur.

En revanche, l'OGC Nice se dit prêt à assumer sa part de responsabilité concernant les jets de bouteilles et l'envahissement de terrain. La tribune Populaire Sud, à huis clos lors de la dernière réception de Bordeaux et suspendue pour les trois prochaines rencontres à l'Allianz Riviera (sur décision préfectorale), pourrait rester vide plus longtemps. "On fera face à ça", assure-t-on au club.

Bernard Gonzalez, le préfet des Alpes-Maritimes, avait demandé des aménagements rapides au sein du stade, il a été entendu. Les filets anti-projectiles commandés ont été reçus, les pylônes utiles à leur déploiement installés. Ils seront posés devant la tribune Populaire Sud avant la réouverture de celle-ci. Cette "réactivité" sera aussi un des éléments de défense de l'OGC Nice à l'heure de la deuxième audition devant la commission de discipline.