Incidents Nice-OM: le message ironique de l'adjoint au sport de Marseille après les sanctions

Adjoint au maire de Marseille en charge des sports, Sébastien Jibrayel a réagi sur Twitter aux sanctions prises par la commission de discipline de la LFP concernant les incidents entre Nice et l'OM. Un message plein d'ironie et qui cite... l'OL.

Peut mieux faire. A Marseille, l'annonce des sanctions infligées par la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) mercredi soir, concernant les incidents entre Nice et l'OM, passe moyennement. Si l'on est soulagé, du côté du club phocéen, qu'il n'y ait pas match gelé et que la rencontre soit à rejouer, la suspension d'Alvaro Gonzalez pour deux matchs passe mal.

"Ah j'oubliais, nous ne sommes pas l'OL"

Marseille aurait souhaité que les Niçois aient match perdu. L'adjoint au maire de la ville en charge des sports, Sébastien Jibrayel, a réagi en ce sens sur Twitter, ce jeudi: "Je prends acte de la décision prise par la LFP même si je m'attendais à mieux pour l'OM. Nos joueurs sont blessés, le terrain est envahi, les conditions sécuritaires ne sont pas réunies.. et malgré cela, on doit rejouer le match. Ah j'oubliais, nous ne sommes pas l'OL."

Une référence au rival lyonnais et à son match face à Bastia en 2017: après de violents incidents avant le match et à la mi-temps et un début de bagarre général, le club bastiais avait été lourdement sanctionné avec une défaite sur tapis vert, délocalisation de deux rencontres et suspension d'Anthony Agostini pour quatre mois ferme.

Sur RMC, le directeur de la communication de l'OM, Jacques Cardoze, regrettait fortement cette occasion manquée de marquer le coup: "C’était l’occasion de dire stop à la violence, de dire 'ce n’est pas possible', et j’ai l’impression qu’on banalise la violence. J’en parlais avec Dimitri Payet hier, il a reçu 25 bouteilles durant le match. Quel homme peut supporter ça sans aucune réaction?", s'interrogeait-il. Reste à reprogrammer la rencontre, sur terrain neutre.