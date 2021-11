Incidents OL-OM: le message de Lyon aux supporters lésés par l'interruption du match

L'OL s'est rapproché des supporters, présents au Groupama Stadium dimanche, pour annoncer des mesures commerciales à venir, une fois que la sort de la rencontre OL-OM, interrompue, sera fixé.

Passé le temps de la polémique, l’OL s’adresse aux supporters. L’Olympique Lyonnais a envoyé un message aux détenteurs de billets pour OL-OM, présents au Groupama Stadium dimanche soir, et qui peuvent légitimement s’estimer lésés après le scénario d’une rencontre qui n’aura duré que quatre minutes avant d’être interrompue définitivement deux heures plus tard. Le sort du match sera statué le 8 décembre prochain par la commission de discipline.

Payet touché à la tête par un projectile

"Une fois cette décision connue, nous vous communiquerons les suites qui seront données et vous informerons des dispositifs mis en place au niveau commercial concernant votre billet", écrit le club. L’OL pourrait procéder à un remboursement intégral du billet, ou imaginer qu’il reste valable pour une autre rencontre.

Le Marseillais Dimitri Payet a été touché dimanche soir au visage par une bouteille lancée par un supporter de l'OL, entraînant l'arrêt du match après un imbroglio entre dirigeants des deux clubs, l'arbitre, la Ligue de football professionnel (LFP) et la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Dans sa plainte recueillie par les policiers au centre d'entraînement de l'OM, Dimitri Payet aurait confié avoir "peur d'effectuer des corners lorsqu'(il) joue à l'extérieur". Pour éviter qu'un tel incident se reproduise, un groupe de travail s'est constitué autour du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ce mardi matin.

Des pistes à creuser et un plan en quatre axes

"Nous avons convenu de travailler ensemble sur quatre sujets", a expliqué Gérald Darmanin qui a reçu à Beauvau les dirigeants du foot français, des présidents de clubs ainsi que les ministres de la Justice, Eric Dupond-Moretti, et des Sports, Roxana Maracineanu.

Alors que les pouvoirs publics se penchent de nouveau sur un problème sur lequel ils butent depuis des années, Gérald Darmanin propose de travailler dans quatre directions. Il s'agit d'abord des interdictions de stade pour les supporters fautifs, et de "la question de la sécurisation elle-même des stades", a-t-il détaillé.

Le ministre a ensuite évoqué comme chantier "la question de la sécurité privée" dans les stades: certains stadiers pourraient être mieux formés et le contrôle de l'accès au stade renforcé. "Enfin, la question sans doute la plus importante dimanche, le processus de décision de qui arrête un match" avec les rôles respectifs de l'arbitre, "essentiel" selon le ministre, et du préfet, "puisqu'il y a une question d'ordre public", a-t-il ajouté.