Equipe de France: Koundé dénonce une "bavure policière" après la mort d'un adolescent à Nanterre

Jules Koundé (24 ans), défenseur du FC Barcelone et de l'équipe de France, s'est ému sur Twitter de la mort d'un jeune homme de 17 ans, lundi à Nanterre après le tir d'un policier lors d'un contrôle routier.

La mort de Naël, 17 ans, mardi des suites d'un tir d'un policier lors d'un contrôle routier à Nanterre a particulièrement choqué Jules Koundé (24 ans). Le défenseur du FC Barcelone et de l'équipe de France (21 sélections) a publié un message sur Twitter mardi soir dans lequel il dénonce une "bavure policière". L'ancien joueur de Bordeaux a aussi critiqué le traitement médiatique du drame.

"Telle est la réalité de la situation et elle est dramatique"

"Un jeune homme de 17 ans abattu à bout portant par un policier pour un refus d’obtempérer lors d’un contrôle, a-t-il écrit. Telle est la réalité de la situation et elle est dramatique. Comme si cette nouvelle bavure policière ne suffisait pas les chaînes d'information en continu en font leurs choux gras. Des plateaux déconnectés de la réalité, des "journalistes" qui posent des "questions" dans le seul but de déformer la vérité, de criminaliser la victime et de trouver des circonstances atténuantes là où il n’y en a aucune. Une méthode vieille comme le monde pour masquer le vrai problème.

Et si on éteignait un peu la TV pour s'informer?"

La scène dramatique s'est déroulée mardi matin vers 8h20 avenue Frédéric-et-Irène-Joliot-Curie à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Selon les premiers éléments, les policiers ont remarqué une Mercedes commettant plusieurs infractions au Code de la route. Ils se sont alors approchés de la voiture pour contrôler le conducteur. Dans un premier temps, la version policière assurait alors que le conducteur avait foncé sur l'un des agents placés devant le véhicule le poussant à faire usage de son arme avant que la voiture ne s'encastre quelques mètres plus loin dans un poteau.

Mais des vidéos de témoins montrent une version divergente avec deux agents situés à côté du véhicule, dont l'un braquant le conducteur. Quand ce dernier accélère, un coup de feu retentit, touchant mortellement le jeune conducteur. "Ces policiers ont menti ce matin en affirmant que le véhicule du jeune Naël avait tenté de les percuter, a réagi mardi l'avocat de la famille, Yassine Bouzrou, sur BFMTV. La vidéo dément formellement ce que les policiers ont affirmé. On voit clairement un policier abattre un jeune homme de sang-froid, sans raison juridique puisqu'un refus d'obtempérer ne permet pas un tir à bout portant." Un policier a été placé en garde à vue.