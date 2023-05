"On ne touche pas à Messi !", le gros coup de gueule de Kombouaré pour défendre l'Argentin

Ancien joueur et entraîneur du PSG, Antoine Kombouaré a apporté son soutien à Lionel Messi, suspendu deux semaines par son club après son voyage en Arabie saoudite.

Lionel Messi ne s’attendait sans doute pas à un tel plaidoyer en sa faveur. Suspendu par son club après son escapade saoudienne et insulté mercredi par des supporters devant le siège du PSG, le septuple Ballon d’or a été défendu par… Antoine Kombouaré.

L’actuel entraîneur du FC Nantes, passé sur le banc parisien de 2009 à 2011, a apporté son soutien à l’Argentin ce vendredi en conférence de presse. Sans langue de bois et dans un style toujours cash. "Sans déconner, vous pensez qu’en ce moment j’ai envie de répondre sur ça ?", a-t-il d’abord lancé face aux médias, avant de se lâcher.

"On ne le mérite pas"

"Moi ce qui m'embête surtout, c'est que c'est un lynchage aujourd'hui. Ça m’énerve. Moi j'ai toujours dit : on ne touche pas à Messi. Quoi qu'il fasse. Je suis passionné, j'aime le joueur. Quand j'entends des mecs dire qu'il ne court pas sur le terrain, moi j'en ai rien à foutre", a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : "Si j'avais Messi, je lui dirais de rester devant, de ne jamais défendre. Moi j’aurais envie de le voir s’amuser et briller. C'est mon avis, celui d’un passionné. On tombe sur un mec... C'est honteux. On ne touche pas à Messi. Je parle français ou pas ? Je m’en fous des problèmes du PSG. On ne touche pas à Messi ! Je suis amoureux du joueur. Après ce qu’il fait, ce sont les problèmes du PSG. Il va repartir, je suis super content. On ne le mérite pas. Moi j'adore Messi. On ne touche pas à Messi, vous comprenez ? Merci Messi ! Moi je paye pour aller le voir jouer !"

Comme révélé par RMC Sport, le PSG a décidé d'infliger deux semaines de suspension à son numéro 30, coupable de s'être rendu en Arabie saoudite sans autorisation du club. Il est durant cette période privé de match, d'entraînement et de salaire. En fin de contrat en juin, il quittera le club et a déjà fait du Barça sa priorité. Au point d'être prêt à diviser son salaire par trois pour aider son ancienne équipe à finaliser ce retour.