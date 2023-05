Nantes: la tendance est au maintien pour Kombouaré, Blas a été sanctionné à Brest

Malgré la position de relégable du FC Nantes consécutive à un nouveau revers à Brest (2-0) mercredi soir en match en retard de la 33e journée de Ligue 1, Antoine Kombouaré devrait rester au poste d'entraîneur au moins face à Strasbourg, dimanche (15h), à la Beaujoire.

Alors que le FC Nantes se retrouve dans la zone rouge pour la première fois depuis la dixième journée et au plus mauvais moment à cinq journées de la fin, la tendance est au maintien d’Antoine Kombouaré à la tête de l’équipe par sa direction. Malgré une série de 10 matchs sans victoire poursuivie mercredi à Brest (2-0) face à un concurrent pour la relégation, le coach Kanak sera sur le banc dimanche à 15h pour affronter Strasbourg qui se bat également pour sa survie en Ligue 1.

>> Les infos mercato EN DIRECT

"Il ne veut pas qu’on le débranche"

Le coach estime qu’il va maintenir l’équipe, "on sera en Ligue 1 le 4 juin" disait-il mercredi soir dans les coursives du stade Francis Le Blé. Voilà une des raisons du choix de le maintenir à la tête de l’équipe. C’est effectivement un Kombouaré combattant qui dirige le groupe. "Il ne veut pas qu’on le débranche", confirme un proche de l’entraîneur kanak. On se demande bien pourquoi l’ancien joueur canari venu pour sauver "son club" il y a deux ans ne serait pas surmotivé aujourd’hui pour la même mission. Sans doute que si le championnat n’en était qu’à sa mi-temps un changement interviendrait. Mais désormais il est trop tard. A moins d’un nouveau naufrage face à Strasbourg, Antoine Kombouaré devra rééditer son défi réalisé en 2021 lors du barrage remporté contre Toulouse. C’est aussi parce que ce groupe a vécu tant de choses depuis deux ans (barrage pour éviter la Ligue 2, Coupe de France, Coupe d’Europe…) qu’il doit terminer l’histoire avec les mêmes protagonistes.

Blas sanctionné à Le Blé

Du côté des joueurs, et malgré quelques tensions inhérentes à la situation, on ne lâche pas l’entraîneur même si certains ne comprennent pas toujours ses choix tactiques. Mais si Ludovic Blas, seul véritable maître à jouer, était sur le banc mercredi, c’est bien qu’il était sanctionné. Son retard jeudi dernier pour le départ vers l’aéroport avant la finale de la Coupe de France l’a privé des 45 premières minutes à Brest. Il est comme ça Antoine Kombouaré. Même dans la tempête il reste droit et respecte ses idées.

Si le PSG sanctionne Messi, pourquoi pas le FC Nantes ne mettrait-il pas Blas à l’amende ? Et pourtant le coach sait parfaitement que son milieu de terrain est sans doute le facteur X pour ne pas être relégué. Mercredi soir, c’est bien lui qui a rallumé la lumière du jeu des Canaris dès son entrée mais sans réussir à marquer. Une deuxième mi-temps auquel il faudra s’accrocher dimanche face à Strasbourg dans une rencontre où Blas pourra certainement débuter.