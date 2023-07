L'OM s'incline, Lens s'impose, David frappe quatre fois pour Lille... ce qu'il faut retenir des matchs amicaux

Marseille défait pour la première d'Aubameyang, Lille fait de la bouillie belge, Monaco et Lens enchaînent... Voici ce qu'il faut retenir des matches amicaux disputés ce samedi par les clubs de Ligue 1.

En plein psychodrame Mbappé, le PSG n'était pas sur le pont ce samedi au lendemain de son succès 2-0 face au Havre à Poissy. Ça jouait en revanche pour pléthore d'autres clubs de Ligue 1, en France et à l'étranger. Panorama des performances tricolores.

Marseille s'incline, Aubameyang pas loin de son premier but

C'était jour de premières pour l'OM: celui d'une première défaite pour Marcelino à la tête des Olympiens, et de la grande première pour Pierre-Emerick Aubameyang sous le maillot phocéen. Face au KAS Eupen, club de première division belge, les Marseillais auraient peut-être mérité mieux que cette courte défaite sur un but de la tête de Brandon Baiye (1-0, 12e).

Timorés en première période malgré une barre de Jonathan Clauss (6e), ils se sont procurés davantage d'occasions après l'entrée en jeu de leur nouvelle star offensive après la pause. Aubameyang n'a pas marqué, trouvant le poteau en fin de match (90e), mais le Gabonais a pu commencer à prendre ses marques en attaque, numéro 10 de Dimitri Payet sur le dos.

Feu d'artifice offensif pour le LOSC, Lens fait coup double

Les Lillois eux n'ont pas eu de problèmes pour trouver le chemin des filets. Les hommes de Paulo Fonseca en ont passé pas moins de sept au Cercle Bruges (7-2), mitraillé par Jonathan David (quadruplé) et la recrue Hakon Haraldsson (triplé), décidément plein de promesses. Une belle journée pour les Dogues, qui ont officialisé la venue de Samuel Umtiti et attendent plusieurs milieux, comme l'a confirmé le coach lillois après la rencontre.

Le voisin lensois s'est lui aussi offert deux matches plaisants, avec en début de journée une première victoire 3-0 face à Sochaux, au coeur de l'actualité ces derniers jours. Le jeune ailier Ayanda Sishuba, international U18 belge ayant intégré le groupe pro cet été, a inscrit un doublé et marqué des points dans l'esprit de Franck Haise pour espérer intégrer la rotation. Quelques heures plus tard, les Sang et Or rejouaient et se sont imposés face à Dijon (2-0), avec un nouveau clean sheet à la clé.

Nice et Monaco gagnent, Toulouse et Clermont trébuchent

Pour conclure son stage en Angleterre, Monaco, vainqueur du Betis mercredi (1-3), s'est offert le scalp de Leeds (0-2), relégué en Championship. Les Monégasques ont trompé deux fois le gardien français Illan Meslier grâce à Wissam Ben Yedder (60e) et Kevin Volland (77e). C'était moins simple en revanche pour Nice et Rennes, difficiles vainqueurs de Montpellier (1-0) et Concarneau (1-2), club de National 2.

Le promu messin a bien géré son duel face à Troyes (0-3), avec notamment un but de Georges Mikautadze, meilleur artificier de Ligue 2 la saison dernière. Toulouse et Clermont ont perdu contre le Werder Brême (2-5) et Saint-Etienne (2-0). Successeur de Philippe Montanier, le coach du TFC Carles Martinez Novell n'a toujours pas connu la victoire en trois matches amicaux avec sa nouvelle équipe (1 nul, 2 défaites). Enfin Brest s'est imposé 2-1 face à Concarneau, promu en Ligue 2.

Les résultats de la journée:



Montpellier 0-1 Nice

Lille 7-2 Cercle Bruges (BEL)

Lens 3-0 Sochaux (N)

Eupen (BEL) 1-0 Marseille

Toulouse 2-5 Werder Brême (ALL)

Lens 2-0 Dijon (N)

Saint-Etienne (L2) 2-0 Clermont

Reims 3-2 Amiens (L2)

Troyes (L2) 0-3 Metz

Leeds (D2 ANG) 0-2 Monaco

Guingamp (L2) 2-2 Lorient

Saint-Malo (N2) 1-2 Rennes

Brest 2-1 Concarneau