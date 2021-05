L1: comment Lille, le PSG et Monaco peuvent remporter le titre à la dernière journée

Trois équipes peuvent encore prétendre au titre de champion de France lors de la dernière journée de Ligue 1 avec un avantage pour Lille, rien à perdre pour le PSG et une toute petite chance pour Monaco.

Trois candidats pour un titre avant la dernière journée. Le championnat de France n’avait plus connu ça depuis l’exercice 1978-79 (remporté par Strasbourg). Le nul concédé par Lille dimanche face à Saint-Etienne (0-0) offre une dernière journée avec un énorme suspense même si les Dogues conservent la main. La donne est très simple pour eux: s’ils font un meilleur résultat que le PSG, deuxième à un point, ils seront sacrés pour la quatrième fois de leur histoire, dix ans après leur dernier titre.

Lille doit gagner, le PSG guette le faux pas

Pour faire encore plus simple, les hommes de Christophe Galtier doivent s’imposer à Angers pour conserver leur première place sans dépendre des Parisiens, en déplacement à Brest à la lutte pour le maintien. Distancés après leur nul à Rennes (1-1) la semaine dernière, les hommes de Mauricio Pochettino abordent ce dernier rendez-vous dans la position du chasseur guettant le faux pas de sa proie. Leur différence de buts nettement à leur avantage (+56, contre +40 pour Lille) leur offre un joker. En cas d’égalité, Paris passera devant Lille et doit donc faire un meilleur résultat que les Dogues pour s’offrir un dixième titre et égaler le record de Saint-Etienne.

Monaco espère un miracle

S’il échoue, Paris devra tout de même assurer la deuxième place, directement qualificative pour les phases de poules de la Ligue des champions, alors que la troisième place n’offre qu’un billet pour le troisième tour de qualification (Manchester United peut offrir un billet direct pour les poules au 3e de L1 s'il remporte la Ligue Europa).

Monaco y est accroché et regarde surtout dans le rétro pour ne pas se faire doubler par Lyon, en embuscade à un point. Mais, mathématiquement, l’ASM peut aussi encore prétendre au titre. L’ASM devra gagner à Lens en comblant sa différence de buts sur Lille (+40, contre +34 pour l’ASM), tout en espérant des défaites du Losc et du PSG dans le même temps.

Lille (1er, 80 points, +40, en déplacement à Angers) champion si…

Il bat Angers

Il fait match nul et le PSG ne gagne pas à Brest

Le PSG perd et Monaco perd, fait match nul ou gagne sans combler sa différence de buts (+40 pour Lille, +34 pour l’ASM)

Le PSG (2e, 79e points, +56, en déplacement à Brest) champion si…

Il gagne et que Lille ne gagne pas

Il fait match nul et que Lille perde

Monaco (3e, 77 points, +34, en déplacement à Lens) champion si…

Il gagne en comblant sa différence de buts sur Lille et que Lille et le PSG perdent