Mercato: Rothen milite pour l'arrivée de Tchouaméni au PSG

Jérôme Rothen est emballé par les performances d'Aurélien Tchouaméni avec Monaco en Ligue 1 ou lors de ses apparitions avec l'équipe de France. Selon le membre de la Dream Team RMC Sport, le PSG devrait tenter de recruter le milieu de 22 ans pour apporter une vraie âme au sein du club francilien.

Wijnaldum, Paredes ou encore Gueye et Verratti... Le PSG ne manque pas de talent au milieu de terrain mais cela n'a pas suffi à éviter une nouvelle désillusion en Ligue des champions face au Real Madrid (3-1). Jérôme Rothen a appelé de ses voeux à un renouvellement de l'effectif francilien après ce nouvel échec européen. Parmi les joueurs qui montent en Ligue 1 et en équipe de France, le membre de la Dream Team conseille à Paris de se postionner sur Aurélien Tchouaméni même s'il ne voit pas Leonardo tenter le coup.

"Dans un premier temps c’est ce qu’il faut faire. Mais encore une fois je ne sais pas. On n’en revient toujours à la même chose. Si c’est le même directeur sportif, le génie que l’on vient d’entendre (Leonardo, ndlr), on peut parler autant que l’on veut cela n’arrivera pas, a regrettté l'ancien joueur du PSG et des Bleus ce lundi dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC. Il recrutera comme il l’a fait depuis qu’il est revenu, c’est-à-dire que des noms et des joueurs qui ont beaucoup gagné. Des joueurs qui sont très forts, puisque quand tu gagnes autant c’est que tu es très fort mais tu ne t’inscris pas dans un collectif. C’est la réalité, Leonardo s’est engagé avec ces joueurs-là à nous vendre du rêve et un PSG étoilé. C’est sûr que cela parle moins au grands noms du football, aux grands recruteurs, mais aujourd’hui Tchouaméni c’est un joueur d’avenir. Un joueur d’avenir et déjà un joueur de très très haut niveau."

>> Les infos et rumeurs du mercato en direct

Rothen: "Tchouaméni est bien au-dessus de la moyenne"

A seulement 22 ans, Aurélien Tchouaméni marque déjà les esprits par son abattage dans l'entrejeu monégasque ou chez les Bleus. En huit sélections, et déjà un but, le relayeur a parfaitement suppléé N'Golo Kanté ou Paul Pogba sous les ordres de Didier Deschamps.

"Il ne pourrait pas tout le temps être titulaire car il y a une grosse concurrence en équipe de France, mais il peut avoir de plus en plus de temps de jeu. Et il a à chaque fois montré cette force qu’il a avec le ballon, cette personnalité-là dans un rôle différent de celui dans lequel il joue à Monaco, a poursuivi Jérôme Rothen. Je pense qu’il est bien au-dessus de la moyenne d’un point de vue technique, d’un point de vue physique et au niveau de la vision du jeu."

Et la patte gauche de la Dream Team RMC Sport d'enchaîner: "Ce sont quand même des facteurs intéressants pour continuer à grandir. En plus il a beaucoup de respect pour le Paris Saint-Germain parce que lui, qui joue dans le championnat, sait ce que représente le PSG aujourd’hui en France. Contrairement à certains étrangers qui s’en caguent complètement et qui regardent juste le chèque qu’ils vont avoir. Déjà du point de vue de l’état d’esprit, c’est quand même bien d’avoir ce genre de joueurs."

>> Le meilleur de la Ligue des champions est sur RMC Sport

Le PSG, une progression logique pour Tchouaméni

Incapable de garder les jeunes joueurs français qu'il a formé, le PSG se montre également hésitant au moment de recruter en Ligue 1. Jérôme Rothen aimerait que cela change et rêverait de voir le PSG acheter les meilleurs joueurs du championnat de France pour leur faire franchir un nouveau pallier. Avant un potentiel départ à l'étranger, Paris serait selon lui le club idéal pour Aurélien Tchouaméni.

"Et puis avec lui, pour que cela ne soit pas comme les joueurs qui s’endorment à Paris en disant qu’ils ont signé le contrat de leur carrière et font du PSG une finalité, le PSG est complètement dans sa progression. Peut-être qu’après Monaco la trajectoire c’est le PSG, essayer de faire gagner le PSG et atteindre un niveau jamais atteint par le joueur, a estimé celui qui a joué à Paris entre 2004 et 2010. Et peut-être qu’après, dans un second temps, il ira à l’étranger. Mais pour aller dans un grand club à l’étranger il faut aussi briller au PSG et poursuivre sa progression. C’est pour cela que je dis de plus en plus : "quand on sent que certains joueurs ont le niveau, il n’y en a pas 15.000 dans le championnat de France, et qu’ils jouent dans des bons clubs de Ligue 1 en étant réguliers et constants avec surtout encore une marge de progression, je pense que le PSG se doit d’y aller". Lyon le faisait à l’époque quand il dominait le championnat de France. Cela ne les empêchait pas à côté d’avoir des étrangers, des Sud-américains ou autres, mais il y avait les meilleurs joueurs français qui venaient. Le PSG doit s’inscrire dans cette lignée-là."

Tchouaméni avant Pogba

Formé à Bordeaux et recruté par Monaco en janvier 2020 pour 18 millions d'euros, Aurélien Tchouaméni pourrait rapporter un joli chèque à l'ASM un peu moins de deux ans plus tard. Sous contrat jusqu'en 2024 avec le club de la Principauté, le néo-international ne sera pas gratuit loin de là. Mais cela n'empêche pas Jérôme Rothen d'en faire la priorité du PSG pour le mercato puis de l'associer à Paul Pogba qui, lui, est libre cet été.

"L’un peut aller avec l’autre. Cela ne veut pas dire que si le PSG fait Tchouaméni il ne faut plus parler de Pogba. Paul Pogba est libre, Paris peut faire les deux. N’empêche que la priorité sur ces deux profils-là, même si cela coûte plus d’argent, afin de construire un collectif c’est Aurélien Tchouaméni et des joueurs comme lui. Seko Fofana pour parler de Lens au milieu de terrain, même si je pense qu’on a un peu plus de doutes sur lui que sur Tchouaméni qui est plus jeune et presque titulaire chez les Bleus. Le profil de Fofana est un peu différent mais ce sont des joueurs qui dominent dans leur club et qui peuvent apporter un plus au PSG dans un championnat qu’ils connaissent."