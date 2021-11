Ligue 1: quand Zidane s’imaginait jouer pour l’OM

Né dans le quartier de la Castellane à Marseille, Zinédine Zidane n’a pourtant jamais joué sous le maillot de l’OM. Interrogé ce lundi sur cette incongruité, la légende du football tricolore a reconnu qu’elle aurait aimé évoluer pour le club phocéen pendant sa carrière.

Sans club depuis son départ du Real Madrid, Zinédine Zidane profite d’un congé sabbatique pour s’adonner à ses autres passions. De passage dans le sud de la France pour l’inauguration d’un complexe dédié au padel, l’ancien entraîneur du club madrilène a rappelé son amour pour la ville de Marseille. Bien que né dans les quartiers Nord de la cité phocéenne, "Zizou" a finalement débuté sa carrière professionnelle à Cannes avant de rejoindre Bordeaux, la Juventus et le Real. Ne pas le voir porter le maillot de l’OM a laissé un grand regret à de nombreux supporters, surtout que le champion du monde 1998 y a bien pensé.

"Bien sûr, quand j’étais jeune, à 15, 16 ou 17 ans, j’étais en tribunes pour regarder les matches et comme j’étais footeux, je me disais 'un jour pourquoi pas', a expliqué Zinédine Zidane dans un entretien accordé au journal La Provence. Mais cela ne s’est pas fait, pour plein de raisons. Cela aurait été quelque chose de fort."

Zidane fervent Marseillais

Tout au long de sa riche carrière, Zinédine Zidane a régulièrement affronté l’OM, notamment avec Cannes ou les Girondins. L’ex-international tricolore aux 108 sélections a ainsi le "sacré souvenir" d’une victoire au Vélodrome avec les Dragons cannois. Même s’il n’a jamais porté le maillot du club phocéen, celui dont le nom revient régulièrement parmi les potentiels entraîneurs de Manchester United, de la Juve ou même du PSG a rappelé son amour pour sa ville natale.

"Ah ça oui! Je suis Marseillais, c’est sûr et certain. Même s’il peut se passer beaucoup de choses… Je suis parti très jeune, je ne vis pas ici… Mais je reviens de temps en temps et je sais que je suis Marseillais et que je le resterai à vie."

Resté proche de Marseille malgré sa carrière à l'étranger, Zinédine Zidane aurait même pu y revenir en cas de rachat du club par un consortium mené par Mohamed Ayachi Ajroudi.

En juillet 2020, celui qui avait porté un projet de reprise avec notamment Mourad Boudjellal avait confirmé rêver de faire de Zizou l'entraîneur de l'OM et le fer de lance de ses ambitions en Ligue 1. En vain. A l'image du rendez-vous manqué pendant sa carrière de joueur, l'avenir du technicien semble s'inscrire loin de la cité phocéenne.