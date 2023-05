Le PSG annule le dîner de gala de sa fondation après le grave accident de cheval de Sergio Rico

A quelques heures de son dîner de gala de fin de saison, le PSG a indiqué renoncer à la soirée de sa fondation par respect pour Sergio Rico. Suite à un accident de cheval survenu dimanche, l'Espagnol de 29 ans est dans un état stable mais grave au sein d'un hôpital andalou.

L'heure n'est pas à la fête. Deux jours après le grave accident de son joueur Sergio Rico, le Paris Saint-Germain a annoncé renoncer à organiser le dîner de gala annuel de sa Fondation prévu ce mardi soir. Dans un communiqué, le club de la capitale indique prendre cette décision en raison de l’état de santé "préoccupant" de son gardien.

"La situation actuelle requiert toute notre attention et nous contraint à renoncer à notre traditionnel gala. La grande famille du Paris Saint-Germain est profondément touchée par le drame qui affecte Sergio Rico et ses proches. Au nom de toutes les équipes du club, je veux les assurer de notre total soutien et de ma plus grande sympathie dans cette épreuve", indique son président Nasser Al-Khelaïfi.

Toujours à l’hôpital universitaire Virgen del Rocío

La joie du titre de champion de France décroché samedi par le PSG avait été quelque peu contrariée dès le lendemain, alors que le club apprenait l'accident matinal de son deuxième gardien. Toujours dans un état préoccupant après une chute à cheval, l'Espagnol de 29 ans est actuellement à l’unité de soins intensifs (USI) de l’hôpital universitaire Virgen del Rocío, "après avoir subi une blessure à la tête", indiquait l'établissement plus tôt ce mardi. "Son état général est stable, dans la gravité. Il attend toujours l’évolution clinique dans les prochains jours", poursuit l'hôpital.

Sergio Rico a été victime d’une chute dimanche matin vers 8h30 alors qu’il participait à un grand pèlerinage dans la ville d’El Rocio, en Andalousie. L’accident serait dû à une collision avec une charrette à mules et un cheval qui se serait emballé, selon un communiqué de son agence. Il avait rejoint Malaga, puis El Rocio dans la nuit de samedi à dimanche juste après le titre acquis par le PSG à Strasbourg (1-1).