Le PSG dans le top 50 des franchises de sport à la plus forte valeur

Tout juste éliminé par Manchester City en demi-finales de Ligue des champions, le PSG fait son entrée parmi les 50 équipes à la plus forte valeur tous sports confondus.

Le rêve européen du PSG a pris fin ce mardi sur le terrain de Manchester City en demi-finale retour de Ligue des champions. Battus à l’Etihad Stadium (2-0), les protégés de Mauricio Pochettino n’ont pas réussi à renverser l’équipe de Pep Guardiola. Mais cela ne devrait pas trop nuire aux finances du club parisien. En plus des primes versées par l’UEFA, environ 110 millions d’euros selon les premières estimations, Paris a continué de faire grandir la marque "PSG" ces dernières années. Malgré la crise sanitaire, le club francilien a intégré ce vendredi le classement Forbes des 50 franchises de sport les mieux valorisées de la planète en bondissant à la 43e place.

"Le Paris Saint-Germain devient l’une des 50 équipes sportives ayant le plus de valeur au monde, selon le classement Forbes dévoilé ce vendredi par le magazine économique de référence, s’est félicité le PSG sur son site internet. C'est la première fois que le club de la capitale entre dans ce classement, qui hiérarchise les valorisations des 50 premières franchises de NBA, NFL, NHL, MLB et football européen."

Le PSG, plus forte progression en 5 ans

Une belle performance qui traduit le travail réalisé au sein du club pour développer la marquer PSG à l’international. Avec une croissance de 207% en l’espace de cinq ans, 129% sur les deux dernières années, Paris est désormais valorisé à environ 2,5 milliards de dollars soit environ deux milliards d’euros. Une réussite qui fait la joie de Nasser Al-Khelaïfi.

"Nous pouvons être fiers d'avoir hissé le Paris Saint-Germain parmi les franchises sportives les plus valorisées au monde. Si nous sommes satisfaits des progrès accomplis, nous restons concentrés sur nos objectifs futurs, s’est réjoui le président francilien. Nous travaillons sur de nombreux projets ces prochaines années, sur le terrain comme en dehors, qui consolideront et renforceront la force de notre institution et de notre marque pour les générations à venir."

Paris dans le top 10 pour le football

Désormais 43e de ce prestigieux classement, le PSG se retrouve à égalité avec la franchise NBA des Houston Rockets et l’équipe de football américain des Kansas City Chiefs. En ce qui concerne le ballon rond, Paris occupe la neuvième place derrière des cadors européens: Barcelone, Real Madrid, Bayern Munich, Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal.

Malgré sa belle progression sur les cinq dernières années, le club francilien reste néanmoins à très bonne distance des trois franchises les mieux valorisées au monde. Les Dallas Cowboys (NFL) trônent au sommet du classement avec une valeur estimée à 4,7 milliards d’euros. Les deux équipes de New York, les Yankees en baseball et les Knicks en basket, suivent avec respectivement 4,3 milliards et 4,1 milliards d’euros de valorisation. Premier club de football du classement, le Barça se trouve au pied du podium avec une valeur d’environ 3,93 milliards d’euros. Le PSG a encore du chemin à faire pour se rapprocher des géants de la planète sport.