Ligue 1: la journée intense du PSG, entre opérations marketing et entraînement devant 15.000 personnes

La tournée du PSG au Japon se poursuit ce lundi. Après un entraînement avec les jeunes, certains joueurs de la capitale ont participé à des opérations marketing avant de s'entraîner pour la première fois devant plus de 15.000 personnes.

Au lendemain de leur arrivée au Japon, les joueurs du PSG ont connu une nouvelle journée chargée à Tokyo. Dans un premier temps, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos et Marquinhos, accompagné de Christophe Galtier, ont joué avec 42 jeunes sélectionnés sur Twitter au Chichibunomiya Rugby Stadium de Tokyo. Après avoir assisté à des oppositions, ils y ont pris part sous une chaleur étouffante avec un thermomètre affichant déjà 30 degrés et 75% d’humidité dès le début de la séance à 10 heures. Accompagné de traducteurs, les joueurs se sont ensuite pliés au jeu des questions/réponses des enfants, affamés de conseils.

Après l'entraînement, Neymar et Ramos ont de nouveau enfilé le costume de "showman". Non loin du Chichibunomiya Rugby Stadium, ils ont participé à un émission de la chaîne TBS nommé "Kamiwaza". Mbappé, Kimpembe, Zaïre-Emery, Verratti ou encore la recrue Vitinha se sont eux prêtés au jeu des photos au temple Zojo-ji. Un lieu dédié au bouddhisme et situé dans le quartier de Shiba. Ce déplacement en ville a aussi été marquée par un tournage la prochaine publicité du groupe Accor, ex-sponsor maillot du club de la capitale.

Les supporters attendent avant l'entraînement du PSG au Japon. © RMC Sport

15.000 personnes présentes à l'entraînement

La journée s'est terminée par le premier entraînement collectif à 19 heures (midi en France) devant 15.000 personnes. Aux abords de l'enceinte, la foule s'était d'ailleurs pressée avant le début de l'entraînement. Pendant une heure et demie, les joueurs de la capitale ont enchaîné les tours de terrain et les exercices de la tête, avant deux oppositions à 10 contre 10, puis 6 contre 6 lors d'une séance intensive. Les gardiens (Navas, Donnarumma, Letellier et Rico) se sont entraînés de leurs côtés avec Jean-Luc Aubert et Gianluca Spinelli.

La séance s'est terminée sous les coups de 20h30 (13h30 en France) par une séance de dédicace. Un petit garçon s'est même introduit sur la pelouse pour avoir une signature de Messi. Les Parisiens vont disputer trois matchs amicaux lors de leur tournée. Ils affronteront le 20 juillet le Kawasaki Frontale, quatre fois vainqueur de la J-League sur les cinq dernières saisons. Après cette rencontre dans le nouveau stade olympique de Tokyo, épicentre des JO d'été l'an dernier, le PSG jouera le 23 juillet contre les Urawa Reds à Saitama (nord de Tokyo) puis le 25 juillet contre le Gamba Osaka dans la ville du même nom, dans l'ouest du Japon.