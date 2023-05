Le PSG dévoile un nouveau maillot domicile hommage aux années 2000, avec Messi dans les visuels

Le nouveau maillot présenté par le Paris Saint-Germain pour la saison 2023-2024 s'inscrit dans la lignée des tuniques portées par les Parisiens au début des années 2000.

Le Paris Saint-Germain a dévoilé ce mercredi matin le maillot domicile pour la saison 2023-2024. Les bandes rouge et blanche historiques sont conservées, "et se fondent graduellement dans un bleu dynamique", souligne le PSG dans un communiqué, évoquant au passage une "réinterprétation" des tuniques que portaient les Parisiens au début des années 2000.

Et il est vrai que l’esthétique de ce nouvel opus se rapproche du maillot de la saison 2003-2004. 20 ans après, la bande centrale rouge effectue un retour remarqué, même si elle est décalée sur la gauche, le blanc ayant quasiment disparu.

Ce n'est pas encore tout à fait le maillot Hechter (même si le code couleur est repris), dont les membres du Collectif Ultras Paris réclamaient le retour, mais les supporters du Virage Auteuil se satisferont peut-être de ce clin d'œil à un maillot emblématique, très apprécié par les fans du Paris Saint-Germain.

Pour s'en persuader, il suffit de se référer à la publication de Warren Zaïre-Emery, il y a quinze jours, quand le Titi parisien posait avec le maillot de la saison 2001-2002, époque Ronaldinho, semblable à celui de la saison 2003-2004, avec la Tour Eiffel en fond. Les réactions étaient alors très enthousiastes, certains internautes y décelant même un indice sur le futur maillot. On peut dire qu’ils ont eu le nez creux.

Messi bien présent dans les visuels

Le drapeau tricolore, qui se devine à l’avant du maillot de façon subtile, à travers le design du maillot, s'affiche beaucoup plus clairement à l'arrière de la tunique. "Il souligne la fierté du Paris Saint-Germain, club le plus titré de France diffusant les couleurs hexagonales bien au-delà de la capitale et rayonnant dans le monde entier avec passion", écrit le PSG dans un communiqué.

A noter que Lionel Messi, en fin de contrat et sur le départ, figure dans la vidéo promotionnelle, tout comme Neymar, pourtant évoqué sur le départ en cas d'offre convaincante.