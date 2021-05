Le PSG perd Verratti et sans doute Kurzawa pour sa fin de saison

Selon L’Equipe et Le Parisien, Marco Verratti et Layvin Kurzawa, blessés, manqueront les deux dernières journées de Ligue 1, la demi-finale et une éventuelle finale de Coupe de France.

Sorti par Manchester City dans le dernier carré de la Ligue des champions, Paris a probablement dit adieu au titre en Ligue 1. Et c’est très affaibli que le PSG défiera Montpellier mercredi, en Coupe de France, sa dernière chance de soulever un trophée cette saison, et ainsi d’éviter une saison blanche, laquelle serait franchement humiliante. Le coach argentin du PSG, Mauricio Pochettino, va devoir préparer ce rendez-vous en composant avec de nombreuses absences, cinq au total, notamment dans le secteur défensif.

Trois semaines d'absence pour Verratti ?

Les suspensions de l’Espagnol Ander Herrera et de Presnel Kimpembe, qui a vu rouge dimanche et risque jusqu'à trois matchs de suspension pour un tacle dangereux, viennent s’ajouter aux blessures de Juan Bernat, Marco Verratti et Layvin Kurzawa. Victime d’une distension du ligament latéral interne du genou droit à l’entraînement la saison passée, le milieu de terrain italien ne réapparaîtra pas sur une pelouse avec le maillot du PSG cette saison, selon L’Equipe. Son absence aurait été évaluée à trois semaines par le staff médical parisien, après une échographie.

Quant à Layvin Kurzawa, sorti sur blessure contre Rennes (1-1), le latéral gauche souffre d’une entorse de la cheville gauche. Le défenseur a publié une photo de son pied pris dans une botte de marche orthopédique, signe que la blessure est très sérieuse. La fin de saison de l’international français parait elle aussi franchement compromise, selon Le Parisien. Kurzawa devrait manquer les deux derniers matchs de Ligue 1 du Paris Saint-Germain, contre Reims et à Brest, et la demi-finale de Coupe de France qui aura lieu mercredi à Montpellier, avant une éventuelle finale.

La cheville de Kurzawa inquiète © @Capture