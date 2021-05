Rennes: Guirassy se réjouit d’avoir aidé Lille dans la course au titre

Auteur du but de l’égalisation lors de Rennes-PSG (1-1) dimanche, Serhou Guirassy s’est réjoui du point pris mais aussi d’aider Lille, son ancien club, dans sa quête du titre.

Serhou Guirassy s’est élevé haut, très haut, dimanche pour inscrire le but de l’égalisation pour Rennes face au PSG (1-1). L’attaquant a pris le dessus sur Abdou Diallo avant de placer une tête puissante dans le but parisien avec l’aide du poteau. Il a récompensé la nette domination rennaise mais aussi décanté la course au titre puisque la contre-performance parisienne permet à Lille de prendre un peu ses distances en tête du classement. A deux journées de la fin, le leader compte désormais trois points d’avance sur Paris et s'offre même un mini-joker puisque le Losc n’a plus besoin que de quatre points pour être sacré.

Ce coup de pouce a d’autant plus de saveur qu’il est offert par un ancien joueur du club. Formé à Laval, Guirassy a joué six mois avec le Losc entre juin 2015 et janvier 2016. Dimanche, il a avant tout joué pour Rennes, tout en se félicitant d’avoir aidé son ancien club vers le titre.

"Il faut qu'ils fassent le boulot à la fin, a-t-il souligné au micro de Canal+. J'ai tout fait pour aider mon équipe d'abord et si je peux aider les Lillois en les rapprochant du titre, c'est avec plaisir."

Guirassy, alors âgé de 20 ans, avait disputé neuf rencontres avec les Dogues avant d’être prêté à Auxerre en janvier 2016, puis d’être définitivement transféré à Cologne à l’été 2016. Il a rejoint Rennes l’été dernier en provenance d’Amiens. Il signe une première saison honorable (12 buts toutes compétitions confondues, meilleur buteur de l’équipe) qu’il compte bien achever avec une place européenne.

"On va tout faire pour aller chercher cette 5e place"

"On est content, parce qu’on a réussi à égaliser, mais je pense qu’on aurait pu prétendre à mieux, surtout sur la seconde période, a-t-il expliqué en conférence de presse. Après, un point, c’est toujours bien, surtout que nos concurrents pour l’Europe n’ont pas gagné. Les matches contre le PSG sont toujours durs, on a fait ce qu’on avait à faire, on a bien respecté le plan de jeu établi pendant la semaine, on a eu un bon état d’esprit. On a un objectif qui est cette cinquième place, on va tout faire pour aller la chercher. On ne regarde pas les autres, on ne peut compter que sur nous, et faire le même match que ce soir sur l’état d’esprit. Il faut gagner les deux derniers matches (à Monaco et contre Nîmes, ndlr), même si c’est compliqué, on va tout faire pour."