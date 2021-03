PSG: le tweet énigmatique de Mbappé sur Messi

Au lendemain du huitième de finale retour de Ligue des champions entre le PSG et Barcelone (1-1), Kylian Mbappé a publié une photo sur ses réseaux sociaux le montrant tout sourire au côté de Lionel Messi. L'occasion pour lui d'exprimer son bonheur d'avoir joué face à l'un des meilleurs joueurs de tous les temps.

Mais de quoi ont-ils bien pu parler ? Lionel Messi et Kylian Mbappé ont visiblement échangé quelques mots à l’occasion du huitième de finale retour de Ligue des champions disputé mercredi au Parc des Princes entre le PSG et le FC Barcelone (1-1). Au lendemain de ce match, le champion du monde français a publié sur ses réseaux sociaux une photo le montrant tout sourire au côté du génie argentin.

Pas un indice sur l'avenir de Mbappé

Avec une légende pour le moins succincte : un emoji montrant deux mains en l’air, un emoji avec des mains jointes en signe de prière et des points de suspension. Certains y verront peut-être le symbole d’une passation de pouvoir. Depuis sa publication, ce post suscite énormément de réactions. En moins d'une heure, il était déjà retweeté plus de 10.000 fois et "liké" plus de 100.000 fois, suscitant les réactions de supporters du monde entier. Il faut surtout y voir une manière pour Mbappé de montrer qu'il a été heureux, une nouvelle fois, de jouer face à l'un des meilleurs joueurs de tous les temps.

Il ne faut pas y voir un indice sur l'avenir de Mbappé, sous contrat avec le PSG jusqu’en 2022. "Merci au football de me donner l'opportunité de vivre ce rêve au quotidien", a d'ailleurs écrit l'ancien Monégasque en story Instagram.

