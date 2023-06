Lens: avant la Ligue 1, un match de gala contre Manchester United à Old Trafford

Après avoir pris connaissance de son calendrier pour la prochaine saison de Ligue 1, le RC Lens a dévoilé les sept affiches amicales qu'il disputera cet été. Avec en point d'orgue un alléchant choc contre Manchester United.

Après avoir vu le calendrier de Ligue 1 lui réserver un déplacement au stade Francis-Le Blé de Brest pour débuter la saison 2023-2024, le RC Lens a dévoilé l'identité de ses sept adversaires en matchs amicaux.

Les Sang et Or monteront en puissance tout au long de leur préparation, avec, pour commencer, quatre rencontres face à des pensionnaires de Ligue 2 ou National disputées dans le Pas-de-Calais : Dunkerque, Amiens, Dijon et Sochaux. Les choses se corseront par la suite avec un déplacement en Allemagne pour y défier le VfL Wolfsburg de Niko Kovac, huitième de la dernière Bundesliga, avant la réception du Torino, 10e en Serie A la saison dernière. Il s'agira du seul match de la préparation disputé au stade Bollart en présence du public.

Des retrouvailles avec Raphaël Varane, douze ans après

À une semaine de son voyage en Bretagne pour lancer sa saison en championnat, le RC Lens clôturera sa préparation par un déplacement prestigieux à Old Trafford, pour y défier Manchester United, le 5 août. Deux semaines plus tôt, les Red Devils ont rendez-vous en Ecosse avec une autre équipe française : l'Olympique Lyonnais, le seul match amical officialisé, pour l'heure, par les Gones.

Ce périple outre-Manche sera l'occasion pour les Sang et Or de recroiser la route de Raphaël Varane, joueur de l'effectif professionnel du RCL entre 2010 et 2011... avant de le retrouver à nouveau en phase de poules de Ligue des champions ? Réponse fin août.