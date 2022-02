Lens: le domicile de Kakuta cambriolé pendant le match contre Monaco

L’épouse de Gaël Kakuta a annoncé ce lundi que leur domicile familial avait été cambriolé dimanche soir lors du huitième de finale de Coupe de France perdu par Lens contre Monaco (2-4).

Une mauvaise nouvelle n’arrive jamais seule et Gaël Kakuta l’a malheureusement appris à ses dépens ce dimanche. Eliminé de la Coupe de France après un match spectaculaire contre Monaco (2-4), le milieu offensif de Lens a ensuite appris que sa maison avait été visitée par des cambrioleurs pendant la soirée.

>> Lens-Monaco (2-4)

Une information révélée par son épouse, Lucie Kakuta, au travers de plusieurs messages partagés sur les réseaux sociaux. L’influenceuse aux quelque 300.000 abonnés a ainsi confirmé le vol de plusieurs biens appartenant à la famille.

"Ils ont pris tout ce qu'il y avait à prendre", a lancé l’épouse de l’international de la République démocratique du Congo dans une sortie relayée par France-Bleu.

La femme de Gaël Kakuta réagit au cambriolage de leur domicile le 31 janvier 2022 © DR Instagram

Une enquête confiée à la Gendarmerie

Formé à Lens mais parti très jeune à Chelsea, Gaël Kakuta a longtemps parcouru l’Europe et le monde avant de retrouver les Sang et Or. Revenu dans le Nord de la France en juillet 2021, le meneur de jeu fait partie des cadres de l’équipe entraînée par Franck Haise. Apparu à 20 reprises toutes compétitions confondues cette saison, le joueur de 30 ans a marqué deux buts et délivré et deux passes décisives.

Dans son malheur et ce nouveau cambriolage, le troisième selon les mots de Lucie Kakuta, la famille du joueur lensois était absente au moment des faits et n’a donc pas été victime de violences ou menace. Confiée à la gendarmerie, l’enquête semble avoir déjà bien avancé. Toujours sur les réseaux sociaux, la compagne de Gaël Kakuta a assuré que les autorités disposaient "d’une grosse quantité d’image des cambrioleurs" et que les gendarmes avaient indiqué qu’il s’agissait vraisemblablement de l’œuvre de voleurs amateurs.