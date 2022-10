Lens-OL: Aulas dit stop au "bashing" après la quatrième défaite de suite des Lyonnais

Après la défaite lyonnaise face à Lens dimanche soir en clôture de la 9e journée de Ligue 1 (1-0), le président de l'OL Jean-Michel Aulas a réagi sur Twitter en appelant à faire cesser le "bashing" envers son équipe.

La série noire de l'OL en Ligue 1 s'est poursuivie dimanche soir, avec une nouvelle défaite - la quatrième consécutive - pour les hommes de Peter Bosz sur la pelouse de Lens (1-0). Toujours septième du championnat mais à désormais huit longueurs de leur adversaire du soir qui pointe au quatrième rang, Lyon va devoir réagir, et vite.

Alors que l'entraîneur néerlandais des Gones est logiquement sous le feu des critiques, tout comme ses joueurs, le président olympien Jean-Michel Aulas a tenu, comme il a pu, à défendre son club. Pas en zone mixte mais sur Twitter, une plateforme appréciée de longue date par le patron de l'OL.

"Le bashing nous affaiblit", l'appel à l'unité d'Aulas

En réponse à un tweet d'un journaliste de l'Equipe, "JMA" s'est fendu d'un commentaire comme toujours très imagé pour nuancer les critiques qui pleuvent sur son équipe. "Quand on veut tuer son chien, on dit qu’il a la rage", écrit le président lyonnais sur le réseau social. "Les défaites ne sont pas révélatrices de nos qualités d’équipe, ni des options du staff: il faut travailler et gagner enfin vendredi (contre Toulouse). L’OL est 7e et le bashing nous affaiblit plutôt que de nous aider. Soyons forts."

Peu avant en conférence de presse, Peter Bosz avait partagé le même constat quant aux scénarios des quatre dernières défaites des Gones. "Elles sont différentes, on avait plus le ballon et plus d'occasions contre Monaco par exemple. C'était un match dur ce soir (dimanche soir).

Pas sûr toutefois que ce premier diagnostic ne sauve longtemps la tête du Néerlandais à la tête de l'OL, notamment en cas de nouveau faux pas à domicile face au TFC vendredi. Et pas sûr non plus que Jean-Michel Aulas tiendra le même discours si une cinquième défaite de rang intervient...