Lens-PSG: "ça a été dur de partir de chez nous", le drôle de réveillon des Lensois

Le Boxing Day à la française a poussé les équipes de Ligue 1 à quelques ajustements pendant les fêtes. Le staff de Lens a ainsi demandé à ses joueurs de se retrouver à 23h le samedi 31 décembre afin de préparer au mieux la réception du PSG, le lendemain. Un drôle de réveillon mais le sécrifice en valait le coup puisque le Racing s’est offert Paris (3-1), dimanche.

"On voulait faire la fête mais on la fera ce soir avec toute l’équipe"

"On a tous été sérieux, a expliqué Jonathan Gradit, à l’issue de la rencontre. C’était pourtant compliqué de partir de chez nous. Paris a aussi été sérieux le plus possible. On voulait faire la fête mais on la fera ce soir avec toute l’équipe."

Franck Haise avait expliqué les raisons de cette organisation particulière avant la rencontre. "On va se retrouver au vert en fin de soirée, avait-il annoncé en conférence de presse. On fera le 31 à minuit dans nos chambres pour être en forme demain. On vivra un 1er janvier un peu spécial mais plutôt sympa."

Seko Fofana avait validé l’idée. "Je trouve ça normal, avait expliqué le capitaine. En Angleterre (il est passé par Manchester City et Fulham, ndlr), il m'est arrivé de jouer le 1er janvier lors du boxing day. Je suis concentré sur le match. Je ne pense pas au réveillon. Mon téléphone sera éteint. Je vais pouvoir dormir et penser à la rencontre. Tout le monde est pro. Il y a un enjeu. À nous de nous reposer et de bien nous préparer pour essayer de l'emporter."

Cela a fonctionné pour les Lensois, moins pour les Parisiens même si Christophe Galtier avait assuré avoir pleinement confiance en ses joueurs pour rester sages samedi soir. "On va rester dans notre routine, on va s'entraîner demain (samedi) avant de rejoindre Lens dimanche matin, avait-il expliqué vendredi. Il y a les questions habituelles: que va-t-il se passer chez les joueurs le 31? Vont-ils avoir un repas adapté au 31 ou à la veille d'un match? Vont-ils se coucher tard? Vont-ils boire un peu d'alcool? Ce sont des joueurs de très haut niveau et j'ai entièrement confiance en eux. C'est le premier contre le second, on va devoir faire un match plein pour l'emporter. Mais Lens a aussi cette problématique."