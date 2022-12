Mort de Pelé: entre le "Roi" du football et Kylian Mbappé, une relation fraternelle

Depuis l’éclosion de Kylian Mbappé aux yeux du monde entier, lors de la Coupe du monde 2018, l’attaquant français avait noué une relation particulière avec Pelé, la légende brésilienne avec qui il partage des records de précocité.

"Aujourd'hui, le football continue de raconter son histoire, comme toujours, de manière passionnante. Messi remportant sa première Coupe du monde, comme sa trajectoire le méritait. Mon cher ami, Mbappé, marquant quatre buts dans une finale. Quel cadeau que d'assister à ce spectacle pour l'avenir de notre sport". Dans l’un de ses derniers messages publiés sur ses réseaux sociaux, Pelé, disparu ce jeudi au Brésil à l'âge de 82 ans, évoque Kylian Mbappé, au terme d’une relation chaleureuse que les deux hommes ont noué depuis plus de quatre ans. Une rencontre avait même eu lieu à Paris en avril 2019.

Tout commence au Mondial 2018

France-Argentine, le 30 juin 2018. En 8es de finale de la Coupe du monde, les Bleus terrassent l’Albiceleste (4-3) au terme d’une rencontre où Kylian Mbappé aura été exceptionnel, marquant deux buts et provoquant un penalty à l’issue d’un rush légendaire. L’attaquant de 19 ans devient à cette occasion le plus jeune joueur à inscrire un doublé dans un Mondial, depuis un certain Pelé, qui avait 17 ans lors de la finale 1958.

"Félicitations Kylian Mbappé, deux buts dans une Coupe du monde si jeune te place en bonne compagnie, avait lancé la légendaire brésilienne sur Twitter. Bonne chance pour tes autres matchs. Sauf contre le Brésil!" Le début de nombreux échanges entre les deux hommes pendant plus de quatre ans.

"Le roi restera toujours le roi"

"Seulement le deuxième joueur de moins de 20 ans a marqué un but en finale de Coupe du monde!, notait Pelé quelques jours plus tard, à propos de la finale contre la Croatie remportée par les Bleus (4-2) au cours de laquelle le jeune Français avait aussi trouvé le chemin des filets. Bienvenue au club Kylian Mbappé, c'est bon d'avoir de la compagnie!"

Plus tard, Pelé insiste sur les performances de son jeune homologue, n’hésitant pas à se montrer ironique: "Si Kylian continue d'égaler mes records comme ça, je vais peut-être devoir dépoussiérer mes crampons à nouveau...". Ce à quoi Mbappé avait répondu, plein d’humilité: "Le roi restera toujours le roi".

Quelques semaines plus tard, l’attaquant du PSG reçoit un maillot dédicacé de Pelé, se présentant comme son "ami", qu’il qualifiera tout sourire comme un "fantastique cadeau". "Je crois que tu as quelque chose de spécial, lui répondra Pelé. J’ai seulement deux petits conseils: reste toujours humble et continue à travailler dur. Je suis sûr que tu le feras".

Une rencontre à Paris en 2019

Peu de temps avant de lui souhaiter son vingtième anniversaire, le numéro 10 brésilien l’avait appelé à remporter une deuxième Coupe du monde, pour "devenir le nouveau Pelé". Une prouesse qu’il sera proche d’accomplir le 18 décembre dernier au Qatar, battu en finale par l’Argentine (3-3, 2-4 t.a.b) malgré un triplé.

Une rencontre entre les deux hommes, d’abord prévue en novembre 2018 mais reportée en raison de l’état de santé du Brésilien, est organisée le 2 avril 2019 à Paris par un partenaire (Hublot). Au cours de sa visite en France, Pelé milite notamment pour son jeune successeur remporte un Ballon d’or. "Au vu de ses performances actuelles et du jeu qu’il nous offre, je pense qu’il le mérite, sans aucun doute, avait-il confié à RMC Sport. J’espère qu’il en aura l’occasion un jour".

"Je suis un très grand fan de ce joueur, ajoutait-il. Tous ceux qui aiment le football aiment les grands joueurs de toute façon. Je suis Mbappé depuis deux ans et j’espère qu’il aura la même chance que moi tout au long de sa carrière, qu’il aille en sélection et qu’il n’ait pas la moindre blessure". Le Roi estimait aussi que Mbappé peut franchir comme lui la barre mythique des 1.000 buts en carrière.

Maillots envoyés, messages d'anniversaire et de soutien, les échanges se multiplient

Après cette rencontre, le champion du monde confie son admiration pour le triple vainqueur du Mondial (1958, 1962, 1970). "Je n'ai pas arrêté de le toucher pour voir si c'était réel, souriait-il à ce propos. J'ai toujours dit que le football m'avait donné l'opportunité de réaliser des rêves. Ce rêve en faisait partie. Pour moi, c'était l'icône, la légende absolue et je me disais que c'était déjà bien de le voir en cassette".

Plus tard, les échanges continuent sur les réseaux sociaux et Kylian Mbappé envoie à son tour un maillot dédicacé à son idole, à l’occasion des 50 ans du troisième titre de Pelé en Coupe du monde, en juin 2020.

Le Brésilien répète ses éloges régulièrement, n’oubliant pas l'anniversaire de son protégé, et lui témoigne son soutien dans des moments plus difficiles, comme à l’Euro 2021, après l’échec de l’attaquant français dans son tir au but en 8e de finale contre la Suisse (3-3, 4-5 t.a.b). "Garde la tête haute, Kylian!, écrivait Pelé dans la foulée de l’élimination des Bleus. Demain est le premier jour d'un nouveau voyage".

Il y a quelques semaines, en pleine Coupe du monde, Kylian Mbappé envoyait son soutien à Pelé, dont l’état de santé inquiétait déjà, appelant à "prier pour le Roi". Ce à quoi il lui a répondu en le félicitant pour un nouvel record, celui du plus jeune joueur à atteindre 9 buts dans la compétition: "Merci Kylian Mbappé. Je suis heureux de voir battre un autre de mes records dans cette Coupe du monde, mon ami".

Une relation fraternelle achevée ce jeudi avec un dernier message du Français en hommage à la légende disparue: "Le roi du football nous a quittés mais son héritage ne sera jamais oublié. Repose en paix le roi"