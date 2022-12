PSG: la mise en garde de Galtier sur le réveillon du 31 avant le choc contre Lens

Christophe Galtier espère que ses joueurs sauront être raisonnables pour le réveillon du Nouvel An puisque le PSG aura rendez-vous à Lens le dimanche 1er janvier pour la 17e journée de Ligue 1.

Pour une fois, il faudra laisser de côté les caisses de champagne et aller au lit bien avant 3h du matin. Puisque la 17e journée est exceptionnellement programmée le dimanche 1er janvier et le lundi 2, les joueurs de Ligue 1 ne pourront pas vraiment célébrer le Nouvel An comme d’habitude.

Ce qui semble légèrement inquiéter Christophe Galtier. En conférence de presse ce vendredi, à deux jours d’un alléchant PSG-Lens (20h45), l’entraîneur parisien a tenu à mettre en garde son groupe. "On va rester dans notre routine, on va s'entraîner demain (samedi) avant de rejoindre Lens dimanche matin. Il y a les questions habituelles : que va-t-il se passer chez les joueurs le 31 ? Vont-ils avoir un repas adapté au 31 ou à la veille d'un match ? Vont-ils se coucher tard ? Vont-ils boire un peu d'alcool ? Ce sont des joueurs de très haut niveau et j'ai entièrement confiance en eux. C'est le premier contre le second, on va devoir faire un match plein pour l'emporter. Mais Lens a aussi cette problématique", a-t-il développé.

"On est vigilants sur les consignes"

S’il est convaincu que ses joueurs ne feront pas d’excès samedi soir, Galtier préfère tout de même les prévenir. "J'avais l'idée de mettre un entraînement à 21h30 le 31. Je plaisante. C'est la première fois que ça nous arrive (de jouer le 1er janvier) en France. J'ai une totale confiance en mes joueurs. Un entraînement très sérieux est prévu samedi matin. Je sais qu'il y aura du monde chez mes joueurs pour fêter la nouvelle année. On est vigilants sur les consignes. Il faudra faire attention à l'alimentation, aux heures de coucher. Mais ce sont des joueurs de très haut niveau", a-t-il insisté sur PSGTV. Les coéquipiers de Kylian Mbappé, qui ont difficilement battu Strasbourg mercredi (2-1), auront une belle occasion de faire le break en tête du classement.

Un succès à Bollaert leur permettrait de prendre dix points d’avance sur leur dauphin lensois, qui a dû se contenter d'un partage des points à Nice jeudi (0-0). Mais ce choc se déroulera sans Neymar, suspendu, et sans Lionel Messi, toujours en Argentine où il profite de quelques jours de vacances après le sacre en Coupe du monde.