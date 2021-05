PSG-Lens, les compos: Neymar titulaire, des cadres parisiens au repos

À trois jours de la demi-finale retour de Ligue des champions contre Manchester City, le PSG reçoit le RC Lens avec Neymar et Mauro Icardi titulaires. Angel Di Maria et Marco Verratti sont remplaçants. Pour rappel, Kylian Mbappé est blessé.

Une équipe mixte pour le PSG, sans Kylian Mbappé, blessé, à trois jours de la demi-finale retour de Ligue des champions contre Manchester City (mardi 21h sur RMC Sport 1). Pour la réception du Racing Club de Lens, ce samedi (17h) au Parc des Princes, Mauricio Pochettino a choisi de faire démarrer Neymar, mais aussi Presnel Kimpembe, Marquinhos et Keylor Navas. Il a toutefois choisi de donner du repos à Marco Verratti, Angel Di Maria et Mitchel Bakker, remplaçants alors qu'ils étaient titulaires contre les Skyblues.

Au total, six changements sont à décompter dans le onze de départ parisien. Dans le secteur défensif, amputé d'Alessandro Florenzi et de Leandro Paredes, absents de dernière minute, Colin Dagba et Abdou Diallo débutent sur les côtés. Au milieu, Idrissa Gueye est tout de même présent (son carton rouge reçu mercredi l'empêchera de jouer à l'Etihad Stadium). À côté de lui, Danilo Pereira est préféré à Ander Herrera. Dans le secteur offensif, Neymar est entouré de Mauro Icardi, Pablo Sarabia et Julian Draxler. Moise Kean et Rafinha sont remplaçants.

Du côté de Lens, Wuilker Faríñez prend la place de Jean-Louis Leca, touché en fin de rencontre face à Nîmes dimanche dernier. Le jeune gardien vénézuélien compte 15 minutes de Ligue 1 et deux matchs de Coupe de France. Par ailleurs, les Sang et Or seront privés d’Issiaga Sylla, Loïc Badé et Massadio Haïdara, suspendus. Gaël Kakuta, récemment touché par le Covid-19, est sur le banc. À noter la titularisation d'Arnaud Kalimuendo, prêté par le PSG.

La compo du PSG:

Navas – Dagba, Marquinhos (cap), Kimpembe, Diallo – Pereira, Gueye – Sarabia, Neymar, Draxler – Icardi

Remplaçants:

Rico, Kehrer, Kurzawa, Bakker, Verratti, Rafinha, Herrera, Di Maria, Kean

La compo de Lens:

Farinez – Medina, Fortes, Gradit – Clauss, C.Doucouré, Cahuzac (cap), Fofana, Michelin – Ganago, Kalimuendo

Remplaçants:

Pandor, Boura, Traoré, Kakuta, Mauricio, Pereira Da Costa, Sotoca, Banza, Jean