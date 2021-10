Lens-Reims: avec un doublé de Kalimuendo, les Lensois restent dauphins du PSG

Lens s’est imposé contre une équipe de Reims réduite à dix (2-0) ce vendredi en ouverture de la neuvième journée de Ligue 1. Les deux premiers buts de la saison marqués par Arnaud Kalimuendo permettent au club nordiste de conforter sa deuxième place du classement devant l’OM.

Avec huit victoires en autant de matchs, le PSG signe un sans-faute en Ligue 1. Derrière l’ogre parisien, Lens continue aussi son formidable début de saison avec un sixième succès ce vendredi contre Reims (2-0) en ouverture de la neuvième journée.

"On est dans ce que l'on sait faire. Des coups du sort ont parfois tourné contre nous, aujourd'hui c'est pour nous tant mieux. Je n'ai pas revu les images, mais je pense qu'il y un petit quelque chose. Je ne sais pas si cela mérite rouge. Cela tourne pour nous, c'est bien, a analysé Jonathan Clauss au micro du diffuseur Amazon. C'est une belle victoire. C'était dur physiquement mais on s'accroche, on s'accroche. On a fait ce que l'on sait faire. Le classement est ce qu'il est. C'est encore très tôt mais c'est beau, c'est bien. On va tout faire pour rester le plus longtemps possible ici (à cette deuxième place, ndlr)".

Kalimuendo lance sa saison, coup d’arrêt pour Ekitike

Le huis clos imposé à Lens à la suite des incidents du derby contre Lille a longtemps fait peser une atmosphère étouffante sur cette rencontre. Pendant près de quarante-cinq minutes, le spectacle n’a pas été au rendez-vous et l’équipe de Franck Haise, si emballante habituellement, a déçu. Mais à quelques minutes de la mi-temps une intervention ratée du jeune Rémois Hugo Ekitike a fait basculer la rencontre.

En voulant dégager le ballon sur un centre dans sa surface, l’attaquant de 19 ans a tapé la tête de Kevin Danso. Expulsé pour son geste, le Rémois risque de manquer plusieurs matchs et connaître un trou d’air après ses trois buts en huit matchs jusque-là. Hugo Ekitike a également permis à Arnaud Kalimuendo de marquer son premier but de la saison en transformant le penalty logiquement accordé à Lens sur cette action (1-0, 45e).

Une première réalisation bientôt suivie d’une deuxième. En infériorité numérique, Reims a eu plus de mal au retour des vestiaires. L’équipe entraînée par Oscar Garcia a encaissé un second but. Lancé par un très actif Florian Sotoca, Arnaud Kalimuendo y est allé de son doublé (2-0, 52e). De quoi définitivement lancer la saison du buteur prêté par le PSG en fin de mercato.

Lens solide deuxième

Auteur d’une belle victoire au Vélodrome dimanche dernier (2-3), Lens en avait profité pour doubler l’OM et s’installer à la deuxième place du classement de Ligue 1. En l’emportant ce vendredi contre Reims, les Sang et or consolident leur position avec 18 points.

Si le PSG trône toujours en tête du championnat (24 pts) avant son match à Rennes dimanche, le club nordiste possède provisoirement quatre longueurs d’avance sur Marseille et cinq unités sur le trio Nice-Angers-Lorient. Belle surprise du début de saison en championnat, Lens espère garder le rythme. Comme contre Reims, le réveil d’Arnaud Kalimuendo pourrait bien aider le club artésien dans cette tâche.