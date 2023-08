Lens-Rennes: Haise salue le rouge retiré à Thomasson, Genesio ironise contre "la super VAR"

La commission de discipline de la LFP a décidé d'annuler le carton rouge infligé à Adrien Thomasson lors du premier week-end de Ligue 1. Une décision saluée ce vendredi par Franck Haise mais qui a provoqué l'agacement, ou plutôt l'incompréhension de Bruno Genesio avant le choc de la deuxième journée entre Lens et Rennes.

Auteur d'un succès impressionnant face à Metz (5-1) lors de la première journée de la saison, Rennes se déplace à Lens ce dimanche (21h) pour le choc de la deuxième journée de Ligue 1. Avant ce duel entre deux candidats à l'Europe et au podium, la commission de discipline de la LFP a décidé d'annuler le carton rouge adressé à Adrien Thomasson le week-end passé. Si cela n'enlève pas la défaite lensoise à Brest (3-2) cela permet à Franck Haise de pouvoir l'aligner pour l'affiche contre le Stade Rennais.

"D’abord, il faut commencer par saluer le fait que l’arbitre soit revenu sur sa décision. Certes, a posteriori, mais c’est quand même bien de le faire parce que cela n’a pas toujours été le cas que les instances de l’arbitrage soient dans cette démarche-là. Je sais que cela a été fait quelques fois l’année dernière mais voilà, a estimé l'entraîneur des Sang et Or ce vendredi face à la presse. On fait tous des erreurs, souvent on montre celles des joueurs et des entraîneurs. Et celles des arbitres, s’ils ont la possibilité de le faire (des les corriger, ndlr)... Le moins régulièrement possible parce que c’est bien aussi qu’ils fassent le moins d’erreurs. En tout cas il faut le saluer."

Haise rappelle que Thomasson ne méritait pas rouge

Après avoir mené de deux buts, Lens a été repris par Brest. Mais dans les dix dernières minutes, Adrien Thomasson a été exclu sévèrement sans que la VAR n'intervienne pour contredire l'arbitre central. Derrière, les Nordistes ont encaissé un troisième but synonyme de revers.

"Après, évidemment que j’aurais préféré avoir Adrien Thomasson, parce que l’on avait très vite vu que cette action ne méritait pas de carton rouge, jusqu’au bout du match contre Brest, a encore analysé Franck Haise. Je ne sais pas quel aurait été le résultat, je ne sais pas si le résultat aurait changé. En tout cas j’aurais préféré que les huit minutes de fin de match plus les sept minutes de temps additionnel, soit un quart d’heure, on les joue en égalité numérique."

Et le technicien du récent deuxième de Ligue 1 d'ajouter: "Forcément cela pose la question de la VAR. Parce que si l’on fait une seconde VAR, on ne va pas s’en sortir. Là on est tous conscient que c’est la VAR qui aurait dû dire que la faute ne méritait pas un carton rouge. Mais en tout cas, (l’annulation du rouge) cela reste une bonne chose et on est contents d’avoir Adrien avec nous contre Rennes."

Genesio: "Maintenant il y a l'arbitre, la VAR et la super VAR"

Indirectement concerné par la décision de la commission de discipline de la LFP, Bruno Genesio n'a pas vraiment apprécié. Selon l'entraîneur de Rennes, à partir du moment où l'arbitre et la vidéo ont acté leur décision, il n'y pas de raison de revenir dessus.

"J'ai aussi vu que maintenant il y a l'arbitre, la VAR et la super VAR donc c'est bien aussi, a ironisé ce vendredi l'entraîneur du leader du championnat. C'est quoi la super VAR? Eh bien c'est quand un joueur prend un carton rouge par l'arbitre, que la VAR regarde s'il y a rouge et que, même si elle dit qu'il y a rouge, il y a la super VAR qui dit qu'il n'y a pas rouge. C'est bien."

Malgré sa défiance vis-à-vis de cette décision de la Ligue, Bruno Genesio a toutefois reconnu que l'expulsion d'Adrien Thomasson n'avait pas lieu d'être.

"En plus je suis content pour Lens parce que vous savez que Franck Haise est quelqu'un que j'apprécie énormément et que je trouve que le carton rouge était sévère. Mais il y a un arbitre et il y a la VAR. Si maintenant il faut une super VAR pour revenir sur la VAR qui est déjà revenue sur l'arbitre... Je ne sais pas jusqu'où on va aller, a encore lâché l'entraîneur breton. (Retirer des rouges?) Normalement elle est là pour ça la VAR. C'est fait pour ça, c'est un des cas pour lequel la VAR doit intervenir, soit le carton rouge est justifié soit il ne l'est pas. En l'occurence, à mon avis, il ne l'était pas. Mais... Il y a l'esprit et la règle, toujours. Après tant mieux parce que Thomasson ne méritait pas rouge et l'équité est respectée. Cela aurait été bien que cela soit fait avec la VAR et pas avec la super VAR."