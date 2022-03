PSG: "J'aurais été à deux doigts de me battre avec quelqu'un", Bodmer agacé par le visage des Parisiens à Monaco

Présent dans l'émission Rothen s'enflamme, ce lundi sur RMC, Mathieu Bodmer est revenu sur la déroute du Paris Saint-Germain dimanche sur la pelouse de l'AS Monaco (0-3), dix jours après l'élimination face au Real Madrid en Ligue des champions. L'ancien milieu du PSG assure ne pas comprendre le comportement des joueurs du club de la capitale.

La fin de saison du Paris Saint-Germain risque d'être bien longue. Après la désillusion en huitièmes de finale de la Ligue des champions et l'élimination face au Real Madrid, le club de la capitale s'est lourdement incliné dimanche sur la pelouse de l'AS Monaco (0-3). Sans envie, ni détermination. Faisant craindre neuf derniers matchs de Ligue 1 très pauvres et une longue agonie jusqu'au mois de mai.

"C'est catastrophique"

Présent au Stade Louis-II pour assister à la rencontre, Mathieu Bodmer n'y va pas par quatre chemins: "C'est catastrophique", juge-t-il. Présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce lundi sur RMC, l'ancien joueur du PSG (2010-2013) a souligné le manque de réaction des Parisiens, malmenés dans les grandes largeurs par une équipe monégasque loin d'être flamboyante ces dernières semaines.

"Normalement, quand t'es sur le terrain, au bout de vingt minutes, tu vois ça, ce n'est pas possible. Moi, je suis sur le terrain, c'est sûr que je m'embrouille avec un coéquipier. Et je pense qu'à la mi-temps, je suis à deux doigts de me battre avec quelqu'un, parce que c'est honteux ce qu'ils ont fait hier en première période", a assuré Bodmer.

Le vestiaire du PSG sous tension

L'ex-milieu de terrain, qui a pris sa retraite en 2020, prend notamment l'exemple de son passage à l'Olympique Lyonnais (2007-2010) pour souligner le manque d'implication des Parisiens: "À Lyon, j'ai connu ça, avec des gens qui ne se parlaient pas. Mais par contre, quand on arrivait dans le tunnel, on était tous ensemble. Et là, je ne retrouve même pas ça."

"Ils n'en ont rien à foutre", finit par conclure un Bodmer cinglant sur la situation du PSG. Ces derniers jours, le vestiaire parisien s'est retrouvé sous tension après l'élimination en Ligue des champions. Une claque qui devrait mener à des changements rapidement, tant dans l'effectif qu'en interne. Mais avant cela, le PSG a un dixième titre de champion de France à aller chercher. Si les joueurs se décident enfin à réagir.