Les stars du PSG baptisent trois bébés gorilles du Rwanda

Plusieurs stars de l'effectif du PSG ont donné un nom à trois bébés gorilles récemment nés au Rwanda, l'un des partenaires du club de la capitale, à l'occasion de la journée mondiale des gorilles.

À l'occasion de la 17e journée mondiale des gorilles, plusieurs stars de l'effectif du PSG ont tourné une petite vidéo pour baptiser trois gorilles nouveaux-nés au Rwanda, un pays qui a signé un accord de partenariat avec le club de la capitale.

Kylian Mbappé, Neymar, Marquinhos, Sergio Ramos et Angel Di Maria apparaissent dans cette vidéo marquant la cérémonie annuelle lors de laquelle les bébés gorilles sont baptisés. Le but étant également de sensibiliser à leur protection et à celle de leur habitat.

VisitRwanda partenaire du PSG depuis 2019

Les joueurs parisiens ont baptisé les trois nouveaux-nés "Ingeri" (troupeau supérieur), "Nshongore" (élégance) et "Mudasumbwa" (exceptionnel), des noms choisis après une première sélection par des conservateurs rwandais.

Le PSG et VisitRwanda, promoteur des voyages dans le pays, ont conclu leur accord de partenariat, économique et touristique, en décembre 2019. L'idée d'un stage de l'équipe parisienne au Rwanda avait également été évoquée.

Le "pays aux Mille Collines" est aussi en affaires avec Arsenal, et son président de longue date, Paul Kagame (au pouvoir depuis 2000), n'avait pas hésité à tancer les Gunners après une performance ratée.