LFP: la Ligue va constituer quatre groupes de travail pour réformer le foot pro

Afin d’améliorer le football professionnel français, la LFP va lancer de nouveaux groupes de travail axés sur quatre thématiques différentes: la valorisation du produit, l’arbitrage, le dialogue social et les outils de régulation, ainsi que la gouvernance.

Alors que la Ligue 1 a reçu un énorme coup de projecteur grâce à l’arrivée tonitruante de Lionel Messi à Paris, la Ligue de football professionnel (LFP) entend continuer à valoriser son produit. Porté par une grande volonté de réforme, le président de la Ligue, Vincent Labrune, a ainsi décidé de mettre en place de nouveaux groupes de travail, répartis en quatre sections: Valorisation du produit, Arbitrage, Dialogue social, et Gouvernance.

Le premier groupe de travail, "Valorisation du produit", sera présidé par Nasser Al-Khelaïfi (PSG), et aura pour mission de renforcer la stratégie de développement de la LFP à l’international, ce qui inclue la réalisation des matches et la répartition des droits TV.

Relation LFP/FFF, diffusion du son des arbitres, "salary cap" et "luxury tax"…

Le deuxième groupe de travail "Arbitrage", sera lui dirigé par Jean-Pierre Rivère (OGC Nice), et devra permettre de clarifier les relations entre la LFP et la Fédération française de football (FFF) concernant l’arbitrage – les arbitres sont en effet gérés par la FFF, mais payés par la LFP. Ce groupe sera également chargé d’obtenir auprès de l’International Football Association Board (IFAB) l’autorisation de diffusion du son des arbitres en direct et la gestion du VAR.

Le troisième groupe de travail, "Dialogue social et outils de régulation", sera présidé par Jean-Pierre Caillot (Stade de Reims), et évoquera notamment l’épineuse question d’un rallongement des premiers contrats pro de trois à cinq ans en France, alors que les clubs étrangers peuvent proposer des contrats de plus longue durée. La limitation des effectifs, des prêts, et les mises en place d’un "salary cap" (plafond salarial) et d’une "luxury tax" (taxe de luxe, imposé aux équipes qui dépasseraient le plafond salarial) devront également être discutés par les instances.

Enfin, le quatrième groupe de travail, "Gouvernance", sera dirigé par Laurent Nicollin (Montpellier), et aura pour mission de simplifier le rôle de la LFP – quel rôle pour ses membres, réduction de leur nombre, répartition des rôles du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale –, tout comme de préparer les statuts à la création de la filiale commerciale.