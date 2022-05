Ligue 1: à quelle heure et sur quelle chaine regarder le multiplex de la 37e journée

La 37e et avant-dernière journée de Ligue 1 se déroule ce samedi soir. Tradition oblige, tous les matchs se jouent en même temps à 21h. Huit matchs seront diffusés sur Amazon Prime Vidéo tandis que le bouillant Rennes-OM sera retransmis sur Canal+ Décalé et Nice-Lille sur Canal+ Sport.

La 37e journée de Ligue 1 marque le retour des habituels multiplex de fin de saison. Les dix matchs auront lieu en même temps à 21h ce samedi soir. Amazon Prime Vidéo diffusera la grande majorité des matchs puisque seulement deux matchs ne seront pas sur la plateforme.

L’affiche la plus attendue de ce samedi, Rennes-OM, sera diffusée sur Canal+ Décalé. Toujours accroché à la seconde place du classement, l’Olympique de Marseille peut dès ce soir valider sa place de dauphin en cas de victoire au Roazhon Park et de contre-performance de Monaco contre Brest. De leur côté, les ambitions du Stade rennais ont pris du plomb dans l’aile après la défaite contre Nantes en milieu de semaine (2-1). Cinquièmes à trois points du podium, les hommes de Bruno Genesio gardent un œil dans le rétro, Strasbourg et Lens étant toujours en embuscade pour décrocher l’ultime place européenne. L’OGC Nice a également l’Europe dans le viseur et tentera de se défaire du champion en titre lillois pour faire un grand pas vers la Ligue Europa (Canal+ Sport).

Le match de la peur et celui des vacanciers

Dans les profondeurs du classement, Bordeaux reçoit Lorient pour ce qui pourrait être l'avant-dernier match dans l’élite des Girondins, 31 ans après sa dernière descente. Faute de victoire, les Bordelais seraient officiellement en Ligue 2.

Place à un match moins anxiogène avec le champion parisien qui se déplace à Montpellier. Les Pailladins ayant assuré leur maintien, les deux équipes n’ont plus rien à jouer d’un point de vue comptable. L'intérêt se trouve ailleurs pour les Parisiens. Kylian Mbappé, dont l’avenir est toujours incertain, tentera de battre le record de passes décisives sur une saison. Le record étant détenu par Angel Di Maria avec 18 offrandes sur l'exercice 2015-2016, le natif de Paris en est pour le moment à 15. Tout comme Bordeaux-Lorient, ce Montpellier-PSG est à suivre sur Amazon Prime Vidéo à 21h.

37e journée de Ligue 1, 21h ce samedi soir:

Girondins de Bordeaux - FC Lorient, sur Prime Vidéo

Olympique lyonnais - FC Nantes, sur Prime Vidéo

Metz - SCO Angers, sur Prime Vidéo

AS Monaco - Stade brestois, sur Primé Vidéo

Montpellier - PSG, sur Prime Vidéo

OGC Nice - Lille, sur Canal+ Sport

Stade rennais - Olympique de Marseille, sur Canal+ Décalé

AS Saint-Etienne - Stade de Reims, sur Prime Vidéo

Strasbourg - Clermont, sur Primé Vidéo

Troyes - RC Lens, sur Primé Vidéo