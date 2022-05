Ligue 2: la bataille Auxerre-Ajaccio pour la montée, la 18e place... Les enjeux de la 38e et dernière journée

La saison régulière de Ligue 2 s’achève ce samedi soir avec le multiplex de la 38e journée (19h). Si Toulouse est déjà champion et promu en Ligue 1 et que Dunkerque et Nancy sont relégués en National 1, il reste un ticket direct pour la montée et des incertitudes sur les barrages.

Un duel entre Ajaccio et Auxerre pour la deuxième place

Loin derrière le champion toulousain, le deuxième ticket pour la montée en Ligue 1 se joue entre Ajaccio (2e, 72 pts) et Auxerre (3e, 71 pts). Le club corse reçoit justement le TFC, touché par un virus, pour retrouver la Ligue 1 après l’avoir quittée en 2013-2014. Dauphin depuis la 31e journée, l’ACA est sous la menace de l’AJA, qui dispose d’un point de retard mais d’une meilleure différence de buts.

Les hommes de Furlan accueillent dans le même temps Amiens (13e, 44 pts), qui n’a plus rien à jouer, pour inverser la tendance et remonter dans l’élite dix ans après l’avoir quittée. Ce qui permettrait à son entraîneur d’obtenir une cinquième promotion en Ligue 1. Pour cela, il suffira de prendre plus de points que son adversaire direct. Pour rappel, le troisième de Ligue 2 affrontera vendredi prochain (20h30) le vainqueur du play-off entre le 4e et le 5e pour une place de barragiste face au 18e de Ligue 1.

• Ajaccio en Ligue 1 si :

- Il gagne contre Toulouse.

- Il fait match nul et Auxerre ne gagne pas contre Amiens.

- Auxerre s’incline.

• Auxerre en Ligue 1 si :

- Il fait un meilleur résultat contre Amiens qu’Ajaccio contre Toulouse.

Le PFC et Sochaux se disputent le droit de recevoir au premier tour des playoffs

Les quatrième et cinquième places finales de Ligue 2 seront occupées par le Paris FC et le FC Sochaux. Mais l’ordre reste encore incertain, ce qui présente un enjeu supplémentaire. Les deux équipes s’affronteront donc en playoff 1 mardi prochain (20h30) pour un billet contre le troisième du championnat et un duel qui offrira une place de barragiste contre le 18e de Ligue 1.

Cette rencontre aura lieu sur le terrain du quatrième, pour le moment le PFC. Le club parisien compte le même nombre de points que les Lionceaux, condamnés à faire un meilleur résultat contre Dijon (11e, 46 pts) que leur concurrent contre Grenoble (14e, 44 pts), deux formations qui n’ont plus rien à jouer, pour recevoir Paris à Bonal.

• Le Paris FC recevra le pré-barrage si :

- Il s’impose contre Dijon.

- Il fait match nul et Sochaux ne gagne pas contre Grenoble.

- Sochaux s’incline.

• Sochaux recevra le pré-barrage si :

- Il fait un meilleur résultat contre Grenoble que le Paris FC contre Dijon.

Quevilly vise un exploit pour éviter le barrage

Devant Dunkerque et Nancy, relégués en National 1, Rodez (17e, 40 pts) et Quevilly (18e, 37 pts) peuvent encore terminer 18es et barragistes. Il faudra dans ce cas aller chercher son maintien à l’issue d’une double confrontation contre Villefranche, troisième de National 1. Pour le moment, le RAF est très bien parti pour se maintenir à l’issue de cette 38e journée.

Le club de l’Aveyron, vainqueur de ses deux derniers matchs après 18 rencontres sans succès, bénéficie de trois points d’avance et une différence de buts nettement favorable (-12 contre -19). Il faudrait donc un lourd revers contre Caen (7e, 50 pts) conjugué à une large victoire de QRM face à Dunkerque (19e, 31 pts) pour voir Rodez tomber à la 18e place.

• Rodez barragiste si :

- Il s’incline contre Caen et Quevilly bat Dunkerque en rattrapant sa différence de buts.

• Quevilly barragiste si :

- Rodez ne perd pas contre Caen.

- Il ne gagne pas contre Dunkerque.

- Il gagne, Rodez perd mais ne rattrape pas sa différence de buts.

Le programme de la 38e journée de Ligue 2 :

Samedi 14 mai, 19h :

Paris FC - Grenoble

Auxerre - Amiens

Guingamp - Le Havre

Nancy - Pau

Nîmes - SC Bastia

Niort - Valenciennes

Sochaux - Dijon

Quevilly-Rouen - Dunkerque

AC Ajaccio - Toulouse

Rodez - Caen