Ligue 1: Bosz viré par l'OL, l'intérim assuré par Caçapa

INFO RMC Sport - Peter Bosz n'est plus l'entraîneur de l'OL. Le départ du coach néerlandais a été acté samedi après-midi au cours d'une réunion avec la direction lyonnaise. Claudio Caçapa va assurer l'intérim.

La situation était devenue intenable. Encore un peu plus après le nul concédé vendredi face au promu toulousain (1-1) en ouverture de la 10e journée de Ligue 1. Selon les informations de RMC Sport, l'OL a décidé de se séparer de Peter Bosz. Arrivé en mai 2021 pour succéder à Rudi Garcia, le technicien néerlandais (58 ans) prend donc la porte, la faute à une succession de mauvais résultats.

>> Toutes les infos du mercato en direct

Son départ a été acté samedi après-midi au cours d'une réunion avec la direction lyonnaise. Claudio Caçapa va assurer l'intérim. L'ancien défenseur central brésilien, passé par l'OL entre 2000 et 2007, était un des adjoints de Bosz.

Des résultats décevants

Après une huitième place plus que décevante la saison dernière en championnat, l'OL affiche encore de grosses difficultés cette année. Avant d'être accrochés par Toulouse à domicile, les Gones restaient sur quatre défaites contre Lorient (3-1), Monaco (2-1), le PSG (1-0) et le RC Lens (1-0). Pointés seulement à la septième place de la Ligue 1, ils ne comptent que 14 points pris sur 30 possibles.

Il y a deux jours, Bosz assurait pourtant avoir "toujours de l'espoir". "Le moment où je n'ai plus ça, c'est moi qui dirai au président que je ne vois pas comment continuer. Est-ce qu’il y a une fracture avec les joueurs ? Non", assurait-il. Le nul face au Téfécé avait pourtant révélé certains différends, comme avec Alexandre Lacazette. Le capitaine de l'OL avait notamment regretté la sortie de Moussa Dembélé. Puis questionné sur la situation de son coach, l'ex-buteur d'Arsenal avait simplement répondu qu'il souhaitait "gagner des matchs". "Ce n'est pas à moi de décider s'il reste ou non", avait-il lancé au micro d'Amazon Prime.

L'OL tentera de relever la tête dans une semaine face aux Rennais de Bruno Genesio pour le compte de la 11e journée de Ligue 1.