OL-Rennes: bronca, tribunes clairsemées et banderoles cinglantes... Ambiance pesante au Groupama Stadium

Quatre jours après l'élimination en demi-finale de la Coupe de France, l'OL retrouve son public ce dimanche à l'occasion de la réception de Rennes en Ligue 1. Si peu de supporters sont présents au Groupama Stadium, ils n'ont pas manqué l'opportunité d'exprimer leur colère face à la situation catastrophique que vit le club.

La fin de saison de l'OL ressemble à un long chemin de croix. 9es de Ligue 1 avant le début de la 30e journée, les Gones ont laissé filer la seule option réalisable d'accrocher l'Europe en étant éliminé en demi-finale de la Coupe de France face à Nantes mercredi (1-0). Un nouvel échec qui n'est pas au goût des supporters, dont certains ont publiquement annoncé le boycott de la réception de Rennes ce dimanche au Groupama Stadium, à l'image des Bad Gones et du Kop Virage Nord.

Alors que 45.000 personnes étaient attendues à 13 heures, les travées de l'enceinte de Décines sonnent creux. Pourtant, les fans présents avaient des messages à faire passer.

Bronca et banderoles

Lors de l'annonce de la composition des équipes, le nom des joueurs a été timidement repris par les supporters. Si certains ont été applaudis, comme Alexandre Lacazette, des sifflets ont été entendus lorsque le nom de Rayan Cherki a été prononcé. Les sifflets ont repris de plus belle lors de l'entrée des deux équipes et lors des premiers ballons touchés par les Gones.

Au cours de la première période, deux banderoles ont été déployées dans le virage sud par Lyon 1950. "John Ghost Textor, when will you act ?" (John "fantôme" Textor, quand allez-vous agir, ndlr) et "du président aux joueurs, vous coulez le club, tous coupables!", pouvait-on lire. Glacés par un but d'Amine Gouiri, un ancien de la maison, les supporters ont raccompagné leurs joueurs aux vestiaires à la mi-temps par une bronca générale.