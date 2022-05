Ligue 1: Clermont invite ses supporters à rendre hommage à Sala

Clermont, actuel 16e du classement, clôturera sa saison contre l’Olympique Lyonnais à domicile le 21 mai. A cette occasion, le club auvergnat a invité ses supporters à rendre hommage à l'ancien buteur du FC Nantes Emiliano Sala, dont la mémoire a été salie par des chants niçois ce mercredi contre Saint-Etienne (4-2).

Les Clermontois vont essayer de laver l’honneur des supporters. Le club auvergnat, qui lutte pour sa survie en Ligue 1, a invité ses supporters à observer une minute d’applaudissement en l’honneur d’Emiliano Sala, disparu en mer en 2019, à la neuvième minute du match contre l’OL “en mémoire à son numéro de joueur au FC Nantes”. Peu avant, cette résolution, le CF63 a fait part de “sa solidarité envers la famille d'Emiliano Sala et le peuple nantais après les chants ignobles d'une partie des supporters niçois, qui font honte à leurs auteurs.”

Cette initiative fait suite au comportement déplacé des membres de la Populaire Sud Nice à l’encontre du défunt attaquant argentin lors de la rencontre opposant Nice à Saint-Etienne (4-2). Un chant détournant celui des Nantais a émané des través de l'Allianz Riviera: “C'est un Argentin, qui ne nage pas bien, Emiliano sous l'eau, Emiliano sous l'eau." Mentionnée dans le rapport du délégué du match, la LFP va se saisir du dossier de l'incident et l’étudier. D'éventuelles sanctions contre les supporters niçois, coutumiers du fait, pourraient être appliquées.

Si Clermont est le premier club extérieur à l’affaire à rendre hommage à Sala après cet incident, des joueurs n’ont pas hésité à prendre la parole pour souligner leur dégoût. C’est le cas de Valentin Vada, ancien coéquipier et ami de Sala qui évoque “des gens sans coeur et sans respect”. Valentin Rongier, lui aussi ancien coéquipier du l’ancien attaquant nantais, a pointé les “imbéciles” responsables du chant et s’est dit “très touché”. Présent sur le pré lors du chant, le Niçois Andy Delort a dédié la victoire au natif de Cululù par un tweet ponctué de déception.

Avant de faire tomber le rideau sur sa première saison dans l’élite et de rendre hommage à Emiliano Sala, Clermont devra assurer sa place en Ligue 1 pour l’exercice 2022/2023. Ça passera une bonne performance à Strasbourg, à la lutte pour l’Europe, ce samedi. Les joueurs de Pascal Gastien n’ont besoin que d’un petit point pour confirmer leur place dans l’élite et ainsi profiter de ce dernier match au stade Gabriel Montpied l’esprit tranquille.