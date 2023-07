Ligue 1: CMA CGM catégorique sur un éventuel rachat de l'OM

Nouveau sponsor de l'OM pour les deux prochaines saisons, CMA CGM n'a pas l'intention de racheter le club phocéen, comme l'a affirmé la directrice générale du groupe.

Nouveau sponsor de l'OM pour les deux prochaines saisons, CMA CGM (un grand armateur basé à Marseille) remplacera Cazoo sur les nouveaux maillots du club phocéen à partir de la saison prochaine. La directrice générale du groupe Tanya Saadé Zeenny a exprimé à La Provence les raisons pour lesquelles CMA CGM accompagnera l’OM.

“Nous avons des points en commun : Marseille et le sport. Nous sommes très attachés et très implantés dans le territoire, et nous partageons les mêmes valeurs autour du sport : l'agilité, l'audace, l'esprit d'équipe, le dépassement de soi. Quand on aime Marseille, on aime l'OM. CMA CGM est le premier sponsor made in Marseille. Ce partenariat est la rencontre de deux grandes institutions de la ville, deux grands symboles. Ça fait sens."

>> Suivez l'actualité de l'OM en direct

Pas de rachat

Alors que de nombreuses rumeurs d’un éventuel rachat de l’OM fleurissent ces derniers jours, Tanya Saadé Zeenny a rapidement lis les choses au clair. "Je vais vous répondre avec trois lettres : N-O-N. Notre soutien s'arrêtera au sponsoring."

Un sponsoring visible sur les nouveaux maillots pour la saison 2023-2024, officiellement dévoilés ce mardi. Le maillot domicile reste classique et proche de celui utilisé cette saison. Profitant d'un design épuré, il reste blanc avec des liserés discrets bleu clair sur les manches et le col, alors que le logo de l’équipementier Puma est doré. Le maillot extérieur est lui bleu électrique, avec des liserés blancs. Les nouvelles tuniques seront disponibles mercredi dans les boutiques du club.