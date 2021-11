Ligue 1: Fournier, directeur du football de l'OGCN, "n'a pas digéré" les suites de Nice-OM

Dans une interview accordée à L'Équipe, Julien Fournier, directeur du football de l'OGC Nice, est revenu sur les incidents qui ont lieu entre son club et l'Olympique de Marseille fin août et sur les conséquences qui s'en sont suivies. Fournier assure qu'il "n'a toujours pas digéré" cette affaire.

Les incidents sont passés, les sanctions disciplinaires ont été actées et le match a été rejoué sur terrain neutre le 27 octobre (1-1), mais la confrontation entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille continue de faire parler. Ce jeudi, c'est Julien Fournier, directeur du football de l'OGC Nice, qui s'est exprimé à ce sujet dans une interview accordée à L'Équipe.

"Ma réponse va être très personnelle. Elle n'engage ni le club, ni le staff, ni l'équipe, mais pour moi, ce n'est pas derrière. Je l'ai toujours là (il montre sa gorge, ndlr)", a indiqué Fournier au quotidien. La cause de cet agacement? Le scénario du match joué le 22 août à l'Allianz Riviera et les conséquences des incidents avec l'envahissement de la pelouse par des supporters.

Plusieurs points de perdus

Le match avait été interrompu à la 75e minute alors que les Aiglons de Christophe Galtier menaient 1-0 face à l'OM de Jorge Sampaoli. Les Marseillais avaient ensuite accroché le match nul le 27 octobre dans le stade de l'Aube, à Troyes, face à Nice. "Entre la réalité de ce qui s'est passé (une victoire potentielle, ndlr) et ce qu'il y a aujourd'hui (un match nul et un point de pénalité, ndlr), il y a un gros écart, de trois points. Comptablement, c'est du passé. Mais je n'ai pas digéré", explique Julien Fournier.

Des mots qui résonnent avec ceux de Galtier, qui avait donné son avis sur la question à la veille du match à rejouer, en conférence de presse. "J'aurais l'impression de perdre quatre points", avait expliqué l'ancien entraîneur du LOSC, qui évoquait la possibilité d'une défaite de ses joueurs face à l'OM.

Fournier vise haut

Finalement, les Aiglons n'auront réussi à obtenir qu'un match nul de cette rencontre, qui les place 3e du classement, un point derrière le RC Lens. Une position plus qu'intéressante pour Nice après 13 journées, le club visant une qualification européenne à l'issue de la saison.

"Il ne faut surtout pas qu'on s'enflamme. On a la chance et la compétence d'être à la bagarre avec les autres clubs. Qu'on montre qu'on est capable d'aller au bout de cette bagarre", tempère Fournier. Qui assure que sa frustration après le match rejoué contre Marseille "partira à la fin de la saison, si on n'a pas de regrets".